美媒：中國擔心俄羅斯被削弱 更願推動俄烏停火

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（中央社台北21日電）中國將在24日俄烏戰爭1週年發表有關解決這場危機的立場文件。華爾街日報報導，中國領導人越來越擔心俄國在戰爭中受挫，甚至是更大規模的失敗，促使北京重新考慮其立場，更傾向推動停火。

報導指出，美國總統拜登（Joe Biden）20日突然到烏克蘭首都基輔訪問，並宣布再向烏克蘭提供5億美元援助，凸顯了中國尋求結束俄烏戰爭的緊迫性，因為這場戰爭已強化了美國與其歐洲盟友間的關係，並可能加劇中國與西方國家之間的裂痕，而且無法挽回。

報導指出，中國領導人越來越擔心，西方國家加大對烏克蘭的軍事支持將嚴重削弱俄羅斯，而俄羅斯是中國在與美國及其盟友激烈競爭中一個關鍵夥伴。

接近中國決策層的人士也指出，烏克蘭在戰場上的頑強抵抗，已促使北京重新考慮在俄烏戰爭的立場，更傾向推動停火，防止俄羅斯進一步受挫，甚至面對更大規模的失敗。

報導指出，這種重新考慮已推動中國進一步擴大與俄羅斯的經濟聯繫，中國希望增加從俄羅斯進口石油、天然氣和農產品，在北極地區加強聯合能源夥伴關係，並增加中國在俄羅斯鐵路和港口的投資。

報導指出，雖然若俄羅斯受挫會使中國在雙邊關係中占據上風，中國在雙方的能源交易等更有利，但接近中國決策層的人士稱，習近平無意看到俄羅斯和其總統蒲亭（Vladimir Putin）因戰爭而實力大減。

為此，中國正迫切希望在努力結束衝突方面發揮更積極的作用。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪問俄羅斯，並可能與蒲亭會面，討論中國對解決烏克蘭危機的看法。

迄今為止中國在向俄羅斯提供軍事支持方面較為克制，目前不清楚中國在這方面的立場會發生什麼轉變。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）此前表示，中國正考慮向俄羅斯提供致命武器支持，凸顯了發生變化的可能性。

北京一些外交策略人士也提出同樣的疑問，中國是否應該考慮出於防禦目的向俄羅斯提供軍事支持，但這可能會大大增加這場衝突的成本，加劇西方國家對習近平的怨恨。

報導形容，目前無法確定上述想法是否在中國最高領導層中得到支持。

美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）教授芮德成科（Sergey Radchenko）表示，如果中國向俄羅斯提供軍事支持，會成為改變俄烏衝突的重要因素。

他說，「這或許也是王毅『和平計畫』的一部分，即呼籲沿著俄羅斯和烏克蘭目前的領土控制線停火。」

芮德成科表示，這向西方傳遞了一個訊息，就是如果現在錯失了平息事態的機會，中國對俄羅斯的潛在支持將使之後戰爭的代價更高昂，可能會給烏克蘭和地區穩定帶來可怕的後果。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，中國不會坐視俄羅斯徹底戰敗，中國的促和倡議是朝著這個目標邁出的一步。但她懷疑中方除了呼籲和平和對話之外，還能否提出任何實質和解方案。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120221