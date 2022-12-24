傳蒲亭不願上網只靠紙本 新戰況傳到手上變舊聞

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國「華爾街日報」今天報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）因擔心被人監控而拒絕使用網路，變成仰賴紙本文件，俄烏戰爭的最新消息可能要數天才會送達他手上。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，華爾街日報引述美國和俄羅斯官員說法指出，蒲亭擔心數位監控活動，長久以來拒絕上網，因此變成仰賴幕僚提供紙本文件，包括有時效性的資料。

舉例來說，俄羅斯與烏克蘭的戰爭還在打，而最新戰況消息可能要數天才會送達他手上，到達時可能就已是舊聞。

華爾街日報提到，戰場消息始於前線指揮官，他們將消息傳到聯邦安全局（FSB），聯邦安全局再交給俄羅斯國家安全會議，然後國家安全會議秘書再呈交蒲亭。

俄羅斯官方媒體曾在2020年報導，蒲亭確實偶爾才用網路，不過他並未使用智慧型手機。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）當時也說：「他確實沒有智慧型手機，不可能用。」

蒲亭今年2月底出兵入侵烏克蘭，克里姆林宮不久後便開始打壓外國社群媒體網站和平台的使用權限，促使俄羅斯民眾尋求其他方式來繞過限制措施。

根據總部位於美國華府的非營利組織「自由之家」（Freedom House）說法，俄羅斯是今年網路自由下降幅度最多的國家。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111224