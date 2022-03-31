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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭7/300

解密情資指蒲亭被誤導 高階幕僚不敢說侵烏真相

2022/3/31 00:24（3/31 08:11 更新）
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美國官員30日指出，俄羅斯總統蒲亭（右1）的幕僚因為太害怕而不敢告訴他真相。圖為2月23日蒲亭向克里姆林宮牆邊的無名烈士墓獻上花圈。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
美國官員30日指出，俄羅斯總統蒲亭（右1）的幕僚因為太害怕而不敢告訴他真相。圖為2月23日蒲亭向克里姆林宮牆邊的無名烈士墓獻上花圈。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國官員今天引述解密情資指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）受到幕僚們誤導，因為他們太害怕，以致於不敢告訴蒲亭烏克蘭戰爭進展不佳，以及西方制裁破壞性為何。

路透社報導，這位美國官員不具名指稱：「我們握有情資，蒲亭覺得受到俄國軍方誤導，致使他不相信軍方領導層。」

這名官員提及：「蒲亭甚至不知道他的軍隊在烏克蘭使用義務役軍人，並且失去這些軍人，顯示傳達給俄國總統的準確訊息明顯中斷。」

這名官員還說：「我們相信，關於俄軍表現有多糟糕，以及俄國經濟如何因制裁而癱瘓，蒲亭被他的幕僚們誤導，因為他的高階幕僚太害怕，以致於不敢告訴他真相。」（譯者：陳正健）1110331

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