傳菁英層惱火蒲亭 俄安全局恐策動政變

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）英、美媒體披露，入侵烏克蘭戰事不順，俄羅斯國內菁英開始把矛頭指向總統蒲亭，俄國聯邦安全局策畫推翻蒲亭的可能正在升高，連接替總統的人選都已有腹案。

英國「泰晤士報」引述俄國情報圈一名吹哨者披露，俄國聯邦安全局策動政變推翻蒲亭的可能正逐週升高。

俄國內部吹哨者在給揭弊人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）的一些信件透露，侵烏戰事失利，讓俄國聯邦安全局內充滿混亂與不滿。奧塞奇金過去因屢屢揭發俄國監獄內的黑幕，成為莫斯科懸賞的頭號目標之一。

美國「新聞週刊」（Newsweek）引述烏克蘭國防部情報總局20日一篇官方臉書的聳動貼文「下毒、突然染病、出意外－俄國菁英考慮拉下蒲亭的可能」。

文內寫道：「在俄國商界與政壇菁英裡，一股反對蒲亭的影響力群體已成形。他們的目標是盡快把蒲亭拉下馬，重建因侵烏戰爭而受損的與西方經濟關係。」還說這股勢力不僅不排除暗殺蒲亭，還已決定俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長、蒲亭權力核心成員波特尼科夫（Alexander Bortnikov）為總統繼任人選。

「紐約時報」報導，在俄羅斯，蒲亭發動侵烏戰爭進展緩慢、傷亡慘重，引發人們對俄軍能力、蒲亭對國安高層忠誠與信心等質疑，並凸顯蒲亭自上而下治理方式的缺陷，讓官員和軍官幾乎沒有主見及彈性應對事態發展的靈活性。

戰事進展如此不順，以至俄國國內一些戰爭支持者開始相互指責。俄羅斯聯邦安全局前上校葛金（Igor Girkin）日前在一則網路影片的採訪裡表示，俄羅斯對烏克蘭軍隊做出「災難性的錯誤評估」。

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俄國軍事分析家魯金（Pavel Luzin）直言：「我們可以肯定地說，沒有任何事在按計畫進行，幾十年來沒見過蘇聯時期或俄羅斯時期軍隊在如此短時間內遭受如此巨大損失。」

研究俄羅斯軍事和安全部門的專家索達托夫（Andrei Soldatov）表示，侵烏失利讓俄羅斯領導層內部已產生裂痕，除兩名情報高層已被蒲亭軟禁，連蒲亭親信的國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）也地位動搖。（譯者：陳亦偉）1110324