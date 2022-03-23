攻烏俄軍第15位高級指揮官陣亡 二戰來最慘紀錄
2022/3/23 20:59（3/23 21:23 更新）
英國「太陽報」美國網路版披露，俄羅斯陸戰隊第810近衛隊上校指揮官夏洛夫在烏克蘭東南部港市馬立波遭烏軍擊斃。（圖取自英國「太陽報」美國網路版網頁the-sun.com）
（中央社紐約23日綜合外電報導）據報俄羅斯已折損入侵烏克蘭以來第15名軍事高級指揮官，目前俄國正出現二次大戰結束以來，最嚴重的高級指揮官陣亡紀錄。
英國「太陽報」美國網路版披露，俄羅斯陸戰隊第810近衛隊上校指揮官夏洛夫（Alexey Sharov）在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭烏克蘭軍隊擊斃。
俄軍圍攻部隊正將馬立波夷為平地，不過當地烏克蘭軍隊的抵抗十分頑強。
約20萬多人受困在這個港市，民眾生活在末日景象之下，孩童缺水瀕死，人們飲用輻射水，被迫吃狗肉。
俄國坦承，在這場侵烏戰爭中已有近萬名官兵陣亡。
在夏洛夫送命前，俄軍第45工兵團團長歐夫恰任科上校（Nikolay Ovcharenko）也遭烏軍擊斃，一同陣亡的還有另18名官兵。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110323
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