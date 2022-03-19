俄羅斯不提侵烏兵損 但白俄邊城擠滿死傷俄軍

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（中央社白俄羅斯莫濟里19日綜合外電報導）俄羅斯攻打烏克蘭進入第4週，俄軍對陣亡人數諱莫如深。但美國媒體報導，許多俄國傷兵和遺體被送到白俄羅斯邊界城市，或可從這裡一窺端倪。

根據自由歐洲電台/自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）報導，俄羅斯軍人的遺體已經占滿白俄羅斯南部城市莫濟里（Mazyr）的太平間。莫濟里距離烏克蘭邊界僅60公里，這裡一所醫院的走廊和病房充斥負傷軍人的哀嚎聲。

在莫濟里的主要火車站，有人拍到俄羅斯士兵從軍用救護車把擔架抬下來，搬到一列由俄國國家鐵路公司營運的待行列車上，擔架上顯然躺著傷兵。

在更靠近烏克蘭邊界的白俄羅斯小鎮納羅利亞（Naroulya），有居民說，俄軍在原為汽車保養廠的地方設置野戰醫院，把傷兵從烏克蘭送來後，經過短暫治療，再送到莫濟里和戈麥州首府戈麥（Gomel）。

俄烏戰事方酣，烏克蘭平民和烏俄兩軍傷亡人數不斷增加，一些致命攻擊和戰役發生在戈麥附近的白俄邊界，以及靠近俄羅斯邊界的烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）和蘇米（Sumy），還有烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）和刻松（Kherson）一帶。

要取得完整且可靠的傷亡數據並不容易。聯合國統計有780名平民喪命、1250多位平民受傷；但它也評估說，實際數字遠不只於此。烏克蘭官員則稱，已有數以千計平民死亡。

軍人傷亡人數也說不準。專家認為，俄烏雙方都想誇大對方兵損、低報已方陣亡人數。在俄羅斯尤其不易取得精確數字，因為政府的法規打壓獨立報導，連使用「戰爭」、「侵略」等詞都有可能犯法。

但在毗鄰烏克蘭的白俄羅斯地區，居民和醫護人員都說，有愈來愈多屍體和傷殘軍人從烏克蘭運來，再被送到其他地方接受進一步治療或埋葬。

白俄羅斯戈麥州地區醫院一位要求匿名的員工透露，截至本月13日，已有2500多具軍人遺體從戈麥州以火車或飛機被送回俄羅斯。自由歐洲電台/自由電台無法獨立驗證這個數字。

烏克蘭軍方聲稱，自俄羅斯2月24日發動攻擊以來，已有1萬4000多名俄軍戰死，這個數字比多數獨立評估高出許多。

烏克蘭方面未透露己軍的正式傷亡統計，但總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週說，約有1300名烏軍殉國。

俄羅斯國防部則宣稱，有2870多名烏克蘭士兵和準軍事戰士陣亡，另有約3700人受傷。

而俄羅斯官方迄今唯一一次公布俄軍傷亡人數是在本月2日，當時俄國國防部說，有498名士兵命喪沙場，1597人負傷。

不過，美國情報機關本週稍早評估，俄軍應有7000多人陣亡，且這還是保守估計。

在約有10萬人口的莫濟里，目擊者說，市內唯一的太平間在本月3日就堆滿了屍體。

一名居民敘述，他看到許多「黑色袋子」從軍用救護車被搬上俄國火車車廂，「莫濟里火車站的旅客看到這麼多屍體被搬上火車，大為吃驚。有人開始錄影，之後軍方逮住他們，然後命令他們刪除影片」。

莫濟里市最大醫院的一名醫生表示，有人把火車站的影片上傳到網路後，搬運屍體的工作就改到夜裡進行，以免引人注意。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110319