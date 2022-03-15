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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭總統顧問：戰事可能5月結束

2022/3/15 12:07（3/15 12:21 更新）
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烏克蘭總統軍事顧問14日表示，俄軍侵略行動可能會在5月初資源耗盡後結束。圖為11日在烏東盧甘斯克州防衛的烏克蘭部隊。（法新社）
烏克蘭總統軍事顧問14日表示，俄軍侵略行動可能會在5月初資源耗盡後結束。圖為11日在烏東盧甘斯克州防衛的烏克蘭部隊。（法新社）
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇今晚表示，俄羅斯攻擊鄰國烏克蘭的行動，有可能會在俄方5月初耗盡資源後結束。

路透社報導，阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）並未參與基輔與莫斯科之間的談判工作，而這幾場談判除了在幾個被圍困的烏國城市建立人道走廊以外，並沒有太多實質的進展。

根據多個烏克蘭媒體播出的影片，阿列斯托維奇表示，俄羅斯確切停止攻打烏克蘭的時間點，將視俄方願意為戰事投入多少資源而定。

阿列斯托維奇說：「我認為不會拖過5月，可能5月初吧，我們就能達成和平協議，可能還會更早些，我們再看看。」

儘管如此，根據阿列斯托維奇的說法，即便達成和平協議，在烏克蘭堅持俄羅斯部隊完全撤出烏國情況下，小規模的戰術衝突可能仍會持續一年。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵烏克蘭，發動他所謂的「特殊軍事行動」，為二次世界大戰以來歐洲最大軍事衝突。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110315

烏克蘭表示俄軍已在南部港市馬立波投下約100枚炸彈。（中央社製圖）
烏克蘭表示俄軍已在南部港市馬立波投下約100枚炸彈。（中央社製圖）
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