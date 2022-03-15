瑞夫尼電視塔遇襲9死9傷 俄烏談判暫停隔日再續

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭地方當局表示，西部城市瑞夫尼（Rivne）郊外一座電視塔今天遭受俄羅斯武力攻擊，造成9死9傷。此外，首都基輔也遭遇襲擊傳出傷亡。

烏俄原訂今天舉行另一輪直接談判，不過，隨後宣布技術性暫停，待明天再續。

法新社報導，瑞夫尼州州長柯瓦爾（Vitaliy Koval）在通訊軟體Telegram上表示：「有9人死亡、9人受傷」，並說在安托皮利村（Antopil）的救援工作仍在進行，救難人員試圖從瓦礫堆下找出受困的倖存者。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，柯瓦爾在簡報會中說，今天清晨有兩枚火箭擊中電視大樓。

柯瓦爾上傳現場救援照片，拍到消防員動用起重機，吊起粉碎的牆瓦和水泥塊；有的消防員則抬著擔架。

瑞夫尼位於波蘭邊界附近城市利維夫（Lviv）東北方約200公里；目前利維夫已是許多烏克蘭人逃離出境的地點。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，烏克蘭當局表示，俄軍襲擊首都基輔（Kyiv）一家飛機製造廠，造成2死7傷。另外，俄國砲兵對準基輔北部奧博隆斯基區（Obolonskyi）一棟9層公寓大樓發動攻擊，造成2人死亡。他們又說，俄羅斯今天在首都市區發動空襲，造成1死6傷。

據報導，烏克蘭與俄羅斯官員今天舉行另一輪直接會談。雙方早前都說，前幾回談判具有「實質進展」，甚至有望在數天內達成一些協議。但今天視訊會談後，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak ）表示，雙邊對話將「技術性暫停」直到明天，又說「協商仍繼續進行」。今天的談判是首度採用視訊方式舉行。

聯合國統計，自俄國入侵烏克蘭以來，至今累計造成至少596名平民喪命；不過聯合國相信實際死亡人數會更高。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110315