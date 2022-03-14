烏克蘭稱馬立波逾2500死 籲西方馳援避免戰事擴大

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（中央社烏克蘭利維夫14日綜合外電報導）烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇今天在電視播出的訪談表示，黑海港口城市馬立波（Mariupol）從俄軍2月24日入侵以來，已有超過2500名居民死於戰火。

阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指出，他引用的是馬立波市府當局數據，並指控俄軍13日阻礙人道援助進入遭到圍困的馬立波。

烏克蘭檢察總長辦公室則表示，自俄國入侵以來，已有90名孩童喪命，還有上百孩童受傷。受害孩童最多的地方是首都基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、頓內茨克（Donetsk）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇米（Sumy）、刻松（Kherson）、尼古拉耶夫（Mykolayiv）和日托米爾（Zhytomyr）等地。

路透社無法立即驗證上述數據。俄方一直宣稱，並未以平民為攻擊目標。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereschuk）表示，當局今天將試圖透過10條人道走廊，疏散受困在基輔附近城鎮，以及東部盧甘斯克（Luhansk）地區的平民。

她在影片中也表示：「我們會再次嘗試從（南部城市）伯德揚斯克（Berdyansk）突破封鎖，運送食物及藥物等人道物資進入（港口城市）馬立波。」

此外，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲西方給予烏克蘭武器支援，並對俄羅斯施加更多制裁，以避免其他國家被捲入擴大的衝突。

自從俄國入侵以來，烏克蘭再三呼籲盟國協助抵禦，部分西方國家擔心這麼做會把北大西洋公約組織（NATO）成員國等其他國家牽扯進戰火。

庫列巴在推特發文說：「對於那些害怕被『捲進第三次世界大戰』的國家，烏克蘭成功回擊。我們需要你們協助我們戰鬥。提供我們所有必要武器。」

「對俄羅斯施加更多制裁，將它完全孤立。幫助烏克蘭打敗蒲亭，你們就可以避免一場更大的戰爭。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110314