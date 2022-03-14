烏克蘭孤城馬立波末日景象 民生俱斷屍橫街道[影]

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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，烏國東南部重要港市馬立波（Mariupol）已遭圍城近2週，對外聯繫、水電與醫藥均被斷，死難者曝屍街道，凸顯已然到來的嚴重人道災難。

原本人口約50萬的亞速海港口城市馬立波，自3月初以來即遭俄軍圍困。烏克蘭地方當局表示俄軍入侵至今，已在馬立波投下約100枚炸彈，9日當地1間婦幼醫院遭炸引發國際譴責，當地已有平民超過2100人罹難。

紅十字國際委員會（ICRC）今天警告，若衝突各方未能緊急達成「具體人道協議」，馬立波將面臨「最惡劣的情況」。烏克蘭與援助機構表示，當地正面臨一場「人道大災難」，水、電與供暖均缺，糧食也將盡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天稍早馬立波市政府在一則Telegram的社媒貼文指出，一支龐大的人道援助車隊仍受阻於馬立波西側約80公里外的伯德揚斯克（Berdyansk）無法抵達，市內40萬人仍在苦撐。

馬立波是烏東頓巴斯（Donbas）地區與克里米亞半島間的樞紐要地，一旦淪入俄軍手裡，在第聶伯河（Dnieper River）以東的烏軍主力就會被合圍，俄國也將能整個控制亞速海（Sea of Azov）和烏東的主要工業基礎設施。

「華盛頓郵報」指出，馬立波市長辦公室人員10日表示，當地居民多躲在地下室，屍體橫陳街道，唯一還在運作的醫院已飽和。在地當局連日來一直想開通人道走廊讓居民撤離，奈何不敵猛烈的砲火。

▲影片來源：烏克蘭國防部

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）10日在一段影音裡直言全城猶如末日，人們已身處煉獄，「敵機每30分鐘便臨空，老弱婦孺紛紛命喪」。

馬立波市議會在一份給華郵的聲明裡指出，市內第一處開戰以來的大型墳場已埋43人；美聯社的影像顯示，有人將遺體裝入屍袋或裹上壽衣，直接就放入壕溝。

「紐約時報」指出，由於馬立波與外界的大部分通聯都被切斷，目前僅能靠還有衛星電話可用的人向外界傳達當地益發嚴峻的事態。

人口約50萬的城市馬立波自3月初起遭俄軍圍困，烏克蘭表示俄軍已在馬立波投下約100枚炸彈。（中央社製圖）

馬立波市政府計劃挖掘大坑埋屍體，死者中包括一名6歲女孩譚雅（Tanya）。據稱譚雅是母親罹難後於8日因脫水而死。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說，馬立波有兒童死於脫水，「顯然是自二戰納粹入侵以來的頭一遭」。

婦人萊文丘克（Marina Levinchuk）表示，在逃離前的幾天，她收到馬立波市府發來駭人的簡訊，她依稀記得內容是「若家裡有人死難，請把蓋住，手腳綁好後留在室外即可」。

她說：「這就是馬立波當前的情況，街上只有屍體。沒有水，沒有暖氣，人們正在蒐集殘雪，將之融化、煮開。」（譯者：陳亦偉）1110314