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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄飛彈炸近波蘭軍事設施 侵烏來對最西部地區攻擊

2022/3/13 16:55
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（中央社烏克蘭利維夫13日綜合外電報導）烏克蘭西部利維夫州官員今天表示，俄羅斯以飛彈空襲西部靠近波蘭邊境的亞沃利夫市（Yavoriv）一處軍事基地。這似乎是俄羅斯入侵烏克蘭以來對最西部地區的攻擊。

利維夫州（Lviv）軍方官員在聲明中說：「入侵者空襲國際維和及安全中心。根據初步數據，他們發射8枚飛彈。」

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）引述武裝部隊陸軍學院發言人米羅諾維奇（Anton Mironovich）的話說，這次空襲是針對陸軍學院一個軍事單位。

米羅諾維奇表示：「根據初步數據，沒有人死亡，但有關受傷者的消息還在釐清。」

陸軍學院這個軍事訓練設施是波蘭西部最大的，傳統上是與北大西洋公約組織聯合演習的地方，距離波蘭邊境不到25公里。

烏克蘭西部另外一個城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的市長說，俄羅斯軍隊今天持續攻擊市內機場。根據初步報告，沒有造成人員傷亡。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110313

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