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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄軍攻陷刻松市 烏克蘭控擬藉假公投設偽共和國

2022/3/13 14:49（3/13 15:26 更新）
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烏克蘭官員12日指控俄羅斯計劃舉辦假公投，在南部城市刻松建立親莫斯科的「人民共和國」。（圖取自facebook.com/khersoncouncil）
烏克蘭官員12日指控俄羅斯計劃舉辦假公投，在南部城市刻松建立親莫斯科的「人民共和國」。（圖取自facebook.com/khersoncouncil）
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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭官員今天指控俄羅斯計劃舉辦一場假公投，以在濱臨黑海的南部城市刻松（Kherson）建立一個親莫斯科的「人民共和國」。

俄國軍隊經過3天圍城後，於3月3日奪下港口城市刻松；這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一個主要城市被攻陷；刻松人口有29萬人。

烏克蘭南部港口城市刻松遭俄羅斯攻陷。（中央社製圖）
烏克蘭南部港口城市刻松遭俄羅斯攻陷。（中央社製圖）

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特（Twitter）貼文寫道，現在俄羅斯人急切想要在刻松市舉辦一場假公投，以建立一個偽「人民共和國」。

他又說，由於「人民零支持」，這類公投「全都會是演出來的」。

庫列巴表示：「若他們一意孤行，對俄羅斯嚴厲制裁必定接踵而至；刻松市現在屬於烏克蘭，而且永遠都是。」

庫列巴把此事與2014年俄羅斯吞併黑海的克里米亞半島（Crimea）相提並論，當年俄國在克里米亞部署軍隊後，便舉行了一場加入俄羅斯的公投。

庫列巴說，刻松市計畫是照著「2014年劇本」上演。

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）在Telegram上寫道，俄羅斯占領軍打電話給當地議員，要求他們投票支持公投計畫。

德尼索娃表示，在占領區的此類公投將是非法的，因為烏克蘭法律規定，任何有關領土變更議題只能透過全民公投來解決。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110313

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