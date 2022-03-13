俄烏戰爭衝擊供應鏈推升通膨 4大關鍵問答一次看

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（中央社記者曾智怡台北13日電）俄羅斯宣布對烏克蘭展開軍事行動，美英等西方國家對俄國經濟制裁反制，俄烏戰事宛如黑天鵝，襲擊全球股市、貴金屬、能源以及產業供應鏈。

當布倫特原油一度突破每桶140美元大關；鎳價8日更是飆升250%，漲破10萬美元創新天價，嚇得倫敦金屬交易所（LME）緊急宣布暫停交易。俄烏戰事加劇原本讓美國頭痛的通膨問題，甚至有經濟學者認為，停滯性通膨的腳步正接近中。

全球化時代牽一髮而動全身，台灣也難以倖免，有4大關鍵問題必須面對。

●今年2月物價已連續7個月超過2%通膨防線，俄烏戰事是否會推升台灣通膨壓力？

中央大學台經中心執行長吳大任表示，俄烏戰火除了影響國際油價，糧價上漲幅度也相當可觀，由於俄烏小麥產量占全球貿易量逾3成，若俄烏戰爭持續，將進一步推升小麥及玉米價格，台灣輸入性通膨將承受巨大壓力，不僅會影響麵包價格，因國內飼料供給仰賴國際市場，肉品價格恐受連動，全年民生物資有很大上漲壓力。

●國際油價看漲，能源供應風險升高，台灣能源配置為何？

台灣雖然是能源進口國，但由於進口來源分散，且採購策略以長約為主、現貨為輔，英美對俄最新能源制裁措施，初步評估對台影響微乎其微。

原油部分，台灣2016年以後即未再自俄羅斯進口原油；天然氣部分，與俄羅斯的合約將在3月到期，已有後續現貨、期約替代來源可補足缺口。

至於煤炭，國內使用以發電為大宗，占比約75%，以用煤大戶台電用量來看，俄羅斯2021年僅占來源的3.2%，不至於對基載燃煤發電產生影響。

●俄烏戰爭讓全球經濟蒙上陰影，是否會影響美國聯準會升息速度與幅度？

美國聯準會將在3月15至16日召開利率決策會議，雖然升息是必然的趨勢，但外界對Fed升息幅度看法不一。

中央大學台經中心執行長吳大任認為，由於俄烏戰爭讓短期物價壓力加劇，考量就業市場回溫，聯準會可能加速升息幅度和次數，可能先下猛藥，升息2碼可能性較高。

不過，台經院長張建一表示，調高利率收回貨幣的目的是讓需求面降溫，俄烏戰爭已帶動國際油價飆漲、金融市場劇烈震盪，恐已使實質經濟需求下滑，預期此次聯準會僅將升息1碼，避免對市場造成過大衝擊。

●央行3月17日舉行理監事會議，央行決策方向為何？

台經院所長吳孟道分析，Fed應該會在3月16日的會議後宣布升息，台灣貨幣政策基本上大多跟著美國腳步走，但央行得觀察聯準會升息後，是否確實壓下通膨，以及金融市場反映，再據此決定台灣升息幅度，觀察升息後的影響需要時間，因此台灣3月跟進美國升息步調的機率微乎其微。

永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，烏俄戰爭加劇通膨壓力之際，全球央行升息勢不可擋，預計台灣央行今年6月起升息，全年共升息3次、每次半碼。

面對外界猜測，央行總裁楊金龍過去已暗示，貨幣政策將朝向緊縮方向；他強調升息決策有3大考量因素，一是國內通膨情勢，二是主要國家央行升息動向，三是國內產業復甦狀況。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110313