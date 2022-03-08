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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

從金屬、小麥到能源 俄烏危機衝擊重要原料供應

2022/3/8 15:39（3/8 16:21 更新）
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圖為北溪天然氣2號管線。（圖取自twitter.com/NordStream2）
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）從鋁、鎳、鈦到小麥和葵花油，再到天然氣和原油，陷入衝突的俄羅斯與烏克蘭都是工業和食品用商品重要生產國。

自俄羅斯入侵鄰國烏克蘭以來，許多原物料價格已飆升至創紀錄的多年高點，西方國家還揚言要對莫斯科祭出更多制裁。

股票經紀服務公司AJ Bell投資主任穆德（Russ Mould）告訴法新社：「（西方）可能對俄羅斯施以新制裁，加上禁止購買俄國商品等舉措，正在推升石油、天然氣、小麥、鎳、銅和其他產品的價格，在某些情況下，這些原物料價格將創下歷史新高，尤其許多珍貴的原物料供應在戰事爆發前就已趨於緊張。」

「俄羅斯是鈀、鑽石、天然氣、石油、鉑、鉀鹼、鋁、黃金、鎳和鋼的前5大生產國，所有仰賴這些原物料的企業或消費者正繃緊神經，密切關注相關情勢，而且烏、俄兩國占全球小麥出口近1/3。」

●能源

俄羅斯是全球最大的天然氣和原油生產國之一，投資人對供應鏈可能中斷益發憂心。

由於擔心對價格和消費者帶來影響，西方政府目前尚未將俄羅斯石油納入對莫斯科的廣泛制裁中，但美國和其盟友正就禁止俄羅斯原油進口展開協商。

北海布倫特原油（Brent）價格今天飆至每桶139.13美元，來到近14年高點，與2008年每桶147.50美元的最高紀錄相去不遠。

歐洲參考指標「荷蘭天然氣交易中心」（Dutch TTF）天然氣價格狂漲超過60%，來到每百萬瓦時345歐元；歐盟所需天然氣約有40%是從俄羅斯進口。

●農業

俄羅斯和烏克蘭因小麥出口量大，經常被稱為「世界的麵包籃」。美國官方估計，俄羅斯是全球最大穀物出口國，烏克蘭名列第4。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，小麥市場已飽受供應緊張所苦，今天的價格又創下每噸450歐元的歷史新高。

烏克蘭也是玉米和葵花油的主要供應國，通常透過海運運輸這類軟性商品。

●金屬

分析師警告，工業金屬鋁、鎳和鈀也將受到制裁。

鋁價今天飆至破紀錄的每噸4073.50美元；鈀價達到每盎司3442.47美元。用於製造不銹鋼和電動車電池的鎳，價格更一度漲至每噸10萬1365美元，接著回落至8萬2195美元；鎳價先前於2008年創下的高價紀錄是每噸4萬8000美元。

因輕量、高強度和耐熱等特性受到飛機和汽車製造商青睞的鈦，價格也出現波動。

俄羅斯國營企業VSMPO-Avisma是全球最大鈦供應商。長期與VSMPO-Avisma合作的美國航太巨擘波音公司（Boeing）在聲明中表示，已暫停向俄羅斯採購鈦，但強調公司擁有充足庫存和多樣化的貨源。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110308

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