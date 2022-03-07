油價飆近14年新高 學者：台灣輸入性通膨壓力更大

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俄烏戰火影響下，國際油價飆至近14年高點。（中央社製圖）

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（中央社記者謝方娪台北7日電）歐美制裁俄羅斯，擬進一步禁止進口俄羅斯石油，國際油價飆至近14年高點，加劇台灣輸入性通膨壓力，另糧價也受俄烏戰爭影響持續飆漲。學者直言，俄烏戰火影響下，台灣2月CPI估計不會太樂觀。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，正式點燃俄烏戰火，由於兩國為能源及糧食重要供應國，國際油價、糧食價格一路飆漲。歐美近日討論禁止進口俄羅斯石油，作為進一步制裁手段，北海布倫特原油（Brent）價格一度飆至每桶近140美元，逼近14年高點。

中央大學台經中心執行長吳大任說，俄烏戰火除了影響國際油價，糧價上漲幅度也相當可觀，若俄烏戰爭持續，將進一步推升小麥及玉米價格，台灣輸入性通膨將承受進一步壓力。

台經院長張建一表示，俄烏戰爭有持續擴大的現象，雖然美國還沒正式禁止進口俄羅斯石油，國際金融市場已率先反映，國際油價短期內快速飆漲，糧食價格也攀升，對於仰賴原物料進口的國家，包含台灣在內，輸入性通膨都會加劇。

行政院主計總處明天將公布2月CPI（消費者物價指數），吳大任直言，受俄烏戰爭影響，國際能源、糧食等價格都已大幅上揚，台灣2月CPI表現恐怕不會太樂觀。

展望下半年國際原油市場，吳大任分析，現在國際油價正處高檔，吸引許多產油國擴產，產能會在下半年顯現，另伊朗和美國核談判若順利，伊朗原油回到國際市場，將可帶動供給量上升。

另就需求面而言，市場預期美國聯準會（Fed）將在3月升息，全球陸續進入升息循環，可望間接壓抑原油需求，吳大任指出，在供給面上揚、需求面下滑下，國際油價漲勢和價格下半年將有下修空間。

另一方面，國際糧食市場展望則相對不樂觀，吳大任說，俄烏小麥產量占全球貿易量逾3成，若因戰爭影響，俄烏無法順利生產糧食，影響國際糧食市場供給，預期全年糧價都會維持高檔。

在小麥供給缺乏、價格大漲下，不僅會影響台灣麵包價格，因台灣許多動物飼料供給仰賴國際市場，肉品價格恐將受到連帶影響，台灣全年民生物資價格將有上漲壓力。

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美國聯準會將在3月中下旬召開利率決策會議，吳大任認為，俄烏戰爭讓短期物價壓力加劇，考量就業市場回溫，聯準會可能加速升息幅度和次數，預估此次可能先下猛藥，升息2碼可能性較高。

張建一則認為，調高利率收回貨幣的目的是讓需求面降溫，俄烏戰爭已帶動國際油價飆漲、金融市場劇烈震盪，恐已使實質經濟需求下滑，預期此次聯準會僅將升息1碼，避免對市場造成過大衝擊。（編輯：黃國倫）1110307