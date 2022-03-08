2月CPI年增2.36%連7個月超越通膨警戒線 雞蛋漲3成

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主計總處發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，已連續7個月超越2%的通膨警戒線。（中央社製圖）

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，雖然漲幅較1月的2.84%收斂，但已連續7個月超越2%的通膨警戒線，顯示物價上漲壓力仍大；扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率則為1.65%。

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國際能源價格續處高檔，連帶影響國內物價表現，2月 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 連續7個月超過2%，重要民生物資平均CPI年增率更擴大至3.17%，其中雞蛋漲幅直逼3成、達29.1%，沙拉油、調理油漲幅也達10.29%，民眾因此對物價上漲很有感。

主計總處也公布2月躉售物價指數（WPI）年增率為11.54%，漲幅較上月擴大。（編輯：楊凱翔）1110308