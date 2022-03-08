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央行：俄烏衝突將加劇國內通膨壓力 金融衝擊可控

2022/3/8 16:48（3/8 17:11 更新）
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俄烏戰爭持續延燒，擾亂全球政經局勢，中央銀行指出，雖然俄烏衝突對台灣經濟成長影響溫和，但將加劇國內通膨壓力。（中央社檔案照片）
俄烏戰爭持續延燒，擾亂全球政經局勢，中央銀行指出，雖然俄烏衝突對台灣經濟成長影響溫和，但將加劇國內通膨壓力。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）俄烏戰爭持續延燒，擾亂全球政經局勢，中央銀行指出，雖然俄烏衝突對台灣經濟成長影響溫和，金融衝擊尚屬可控，但將加劇國內通膨壓力。

央行總裁楊金龍週四將赴立法院進行業務報告，今天書面報告率先出爐，內容也分析俄烏戰爭對台灣經濟及金融等影響。

央行指出，台灣與俄羅斯貿易連結程度低，對台灣經濟影響溫和；此外，台灣對俄烏曝險部位不大，以及經濟基本面佳、外匯存底充足，有助維持新台幣匯價穩定，金融市場所受影響尚屬可控。

不過央行憂心，國內原油、黃豆、玉米及小麥等原物料大多仰賴進口，俄羅斯遭國際制裁，影響原油及穀物等大宗商品供應，當價格大幅上漲，將推升國內能源及食物類價格，加劇通膨壓力。

報告也提到，央行預期今年全球供應鏈瓶頸持續，加上俄烏衝突推升國際貨運費及原油、穀物等大宗物資價格，加劇國內通膨壓力；另一方面，部分主要機構也預測今年台灣消費者物價指數

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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（CPI）年增率逾2%。
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根據主計總處今天發布資料，台灣2月CPI年增率為2.36%，雖然漲幅較1月的2.84%收斂，但已連續7個月超越2%的通膨警戒線。

央行進一步點出今年全球經濟面對的4大下行風險，一是地緣政治與軍事衝突風險升高，衝擊全球經濟活動；二是國際原物料價格飆漲及勞動市場緊俏，造成通膨更持久；第三，主要央行貨幣政策正常化步伐受干擾與金融市場波動加劇；第四，變種病毒危害健康與氣候變遷加劇全球糧食危機。（編輯：楊蘭軒）1110308

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