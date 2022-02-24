更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

主計總處上修2022年經濟成長率為4.42% CPI低於2%

2022/2/24 16:46（2/24 16:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
主計總處2月24日發布的最新經濟預測，上修2022年經濟成長率預估值至4.42%。圖為1月迪化街商圈人潮。（中央社製圖）
主計總處2月24日發布的最新經濟預測，上修2022年經濟成長率預估值至4.42%。圖為1月迪化街商圈人潮。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）主計總處報喜，今天發布的最新經濟預測，上修2022年經濟成長率預估值至4.42%，較去年11月預測數4.15%，上修0.27個百分點。

主計總處先前概估及預測2021、2022年經濟成長率分別為6.28%及4.15%，今天同步上修至6.45%及4.42%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於外界關注的物價變動概況，主計總處估2022年全年消費者物價上漲率（CPI）為1.93%，較去年的1.96%緩和；不過按季來看，今年第1、2季CPI年增率仍將超越2%的通膨警戒線，分別為2.76%、2.33%，逐季走低。

其實國發會主委龔明鑫今天中午接受網路節目專訪時，就已經預告主計總處可望上修2022年經濟成長率預測，因為出口、投資表現亮眼，內需也有回溫，有助於推升經濟成長率，超越原本4.15%預估值。（編輯：潘羿菁）1110224

延伸閱讀
去年出口投資亮眼 經部今年祭3箭政策拚延續動能2月出口挑戰連20紅 首季出口上看2位數成長IMF下修全球經濟成長 學者：對台灣出口影響不大Fed擬升息抑制通膨 央行3大考量最快6月跟進1月CPI年增2.84%再破通膨警戒線 外食費漲成推力
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族