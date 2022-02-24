主計總處上修2022年經濟成長率為4.42% CPI低於2%

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主計總處2月24日發布的最新經濟預測，上修2022年經濟成長率預估值至4.42%。圖為1月迪化街商圈人潮。（中央社製圖）

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）主計總處報喜，今天發布的最新經濟預測，上修2022年經濟成長率預估值至4.42%，較去年11月預測數4.15%，上修0.27個百分點。

主計總處先前概估及預測2021、2022年經濟成長率分別為6.28%及4.15%，今天同步上修至6.45%及4.42%。

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至於外界關注的物價變動概況，主計總處估2022年全年消費者物價上漲率（CPI）為1.93%，較去年的1.96%緩和；不過按季來看，今年第1、2季CPI年增率仍將超越2%的通膨警戒線，分別為2.76%、2.33%，逐季走低。

其實國發會主委龔明鑫今天中午接受網路節目專訪時，就已經預告主計總處可望上修2022年經濟成長率預測，因為出口、投資表現亮眼，內需也有回溫，有助於推升經濟成長率，超越原本4.15%預估值。（編輯：潘羿菁）1110224