2月出口挑戰連20紅 首季出口上看2位數成長

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出口依舊暢旺，財政部11日公布111年1月出口399.8億美元，年增16.7%，連續19紅，續創史上正成長的次長週期。中央社記者董俊志攝 111年2月11日

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（中央社記者謝方娪台北11日電）1月出口規模創史上同期新高，年增16.7%。財政部分析，從1月進口資本設備連13個月正成長、台積電第1季展望正向、資通與視聽產品可望淡季不淡等因素驅動下，2月出口可望連20紅、首季出口延續2位數成長。

財政部今天以「虎虎生風」形容1月出口399.8億美元好成績，年增率16.7%，連19個月正成長，續創史上正成長的次長週期。

財政部統計處長蔡美娜指出，1月進口數據呈現2項有利因素，第一是進口電子零組件規模85.1億美元，創歷年單月次高，進口資本設備也連13個月呈現強勁正成長，為金融海嘯復甦以來最好表現，將轉換為後續出口量能。

另觀察產業面，根據電子零組件出口龍頭台積電法說會釋出的訊息，由於高效能運算持續熱絡、汽車電子市場回溫及智慧手機季節性較以往不顯著，台積電對第1季營收相當看好，季增率估可落在7.4%、換算年增率至少在25%以上。

另資通與視聽產品缺料狀況改善，可望顯現遞延訂單效應，且英特爾和超維推出新平台或規格，將帶動換機潮，加上全球5G基礎建設加速運作等，蔡美娜推估，資通與視聽產品首季出口將呈現淡季不淡。

在基本金屬和其製品表現上，蔡美娜表示，中鋼認為目前國際原物料仍處高檔將對鋼價構成支撐，加上各國持續進行基礎建設、近期亞洲鋼廠減產等，預料第1季會結束盤整，第2季開始進入旺季。

1月11大出口貨類中，僅光學器材年增率呈現下跌，蔡美娜說，電視面板價格雖然跌幅已有收斂，但仍處淡季，供過於求壓力還是存在，因此預估接下來仍會處於低檔整理。

展望2月出口表現，由於2月有春節連假，財政部預估將比1月出口值減少2成，換算規模值仍上看300億美元，預估值介於314億至320億美元區間。

蔡美娜表示，雖然出口值預期較1月下滑，不過應可創下有史以來首度在春節月份出現超過300億美元的出口規模，年增率預期介於13%至15%區間，可望挑戰連20紅；第1季出口則可望維持2位數成長態勢。（編輯：蘇志宗）1110211