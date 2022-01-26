IMF下修全球經濟成長 學者：對台灣出口影響不大

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IMF下修2022年全球經濟成長幅度，學者認為，全球經濟放緩對台灣出口雖有影響，但不會太大。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北26日電）IMF下修2022年全球經濟成長幅度，由去年預估的4.9%降為4.4%。學者認為，台灣電子及資通訊產品已是剛性需求，全球經濟放緩對台灣出口雖有影響，但不會太大，反而內需消費力道是觀察重點。

國際貨幣基金（IMF）稍早公布世界經濟展望報告，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復熾，供應鏈中斷、通貨膨脹、債務增加以及持續的不確定性，下修2022年全球經濟成長幅度，由去年預估的4.9%調為4.4%。

美國經濟成長也下修1.2個百分點，減緩至4.0%；中國則下調0.8個百分點，從5.6%調至4.8%。

中經院副院長王健全表示，台灣以出口為導向，當全球經濟成長下修、貿易量下降，確實會對台灣出口造成影響，「今年出口變數在於兩大成長動力，美國與中國」。

不過，觀察現況，台灣出口表現依舊強勁，加上新興科技應用熱絡、晶片需求暢旺，帶動相關產品出口走強，王健全認為，這意味著台灣的電子及資通訊產品已成「剛性需求」，儘管全球經濟成長放緩，對台灣的影響不大。

根據財政部統計，台灣2021年12月出口407.2億美元，創歷年單月次高，年增率23.4%、連18紅；2021全年出口4464.5億美元，創史上新高。

由於民間消費、投資、出口是拉動台灣經濟成長的3輛馬車，王健全指出，去年出口與投資表現亮眼，料今年影響不會太大，觀察重點將落在民間消費力道復甦情形。

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王健全進一步說明，去年5月疫情來襲，零售、餐飲業營收嚴重衰退，政府去年10月推出振興五倍券，使用效期到今年4月，研判若現階段能控制住疫情，在低基期及五倍券帶動消費下，台灣經濟成長維持在3%以上，不是太大問題。

根據中經院去年12月發布的經濟預估，今年台灣經濟成長率預估值為3.67%，雖較去年下降2.38個百分點，但已是連續第4年成長率超過3%。（編輯：楊蘭軒）1110126