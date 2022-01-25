Omicron變異株兇猛 IMF下修全球經濟成長至4.4%

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Omicron變種變毒肆虐全球，國際貨幣基金25日公佈世界經濟展望報告，全球2022年經濟成長下修至4.4%。圖為時報廣場那斯達克交易中心外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）由於Omicron變種變毒肆虐全球，國際貨幣基金今天公佈的世界經濟展望報告，將全球2022年經濟成長由去年10月時預估的4.9%，下修至4.4%。

由於Omicron變異株肆虐全球，對全球經濟前景投下變數，國際貨幣基金（IMF）的世界經濟展望（World Economic Outlook）1月更新報告因此延期一週，直到今天才正式對外公布。

由於供應鏈中斷、通貨膨脹、債務增加以及持續的不確定性，報告下修2022年度全球經濟成長，從去年10月秋季報告的4.9%，下調0.5個百分點至4.4%。明年的經濟成長率預期為3.8%。

不過，IMF預估，由於Omicron重症情況不似Delta變異株，感染人數也可望較快減少，在今年第一季仍會嚴重衝擊經濟活動，但自第2季起影響應會逐步消減。

在個別國家預測方面，最新報告預估，美國2022年經濟成長和去年10月預測的5.2%相比，將大幅下調1.2個百分點，減緩至4.0%；歐元區也將下調0.4個百分點，由4.3%下修至3.9%。

亞洲國家方面，中國今年經濟成長也大幅下修0.8個百分點，從5.6%，下修至4.8%；日本則是少數上修的國家，從去年10月報告預估的3.2%，小幅上修至3.3%。

今天公布的世界經濟展望報告僅針對全球與主要經濟體經濟成長，調整去年10月的秋季報告預測，台灣並未包含在1月報告中。（編輯：高照芬/韋樞）1110125