疫情下仍可望保4 台經院估2022年台灣經濟成長4.1%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）Omicron疫情擾亂全球經濟復甦腳步陰影下，台經院今天仍維持台灣2022年經濟成長率可達4.10%預測值，樂觀看待經濟前景，但提醒須留意疫情、通膨、貨幣政策轉向等4大變數。

台經院今天發布最新經濟預測，估2022年國內經濟成長率為4.10%，較2021年11月預測維持不變。

台經院分析，Omicron變異株在全球各地快速擴散，全球正面臨新一波的疫情挑戰，勞動力短缺、供應鏈不穩和不斷上升的通膨壓力，持續影響全球經濟表現。

不過，隨著病毒的檢驗量能精進、疫苗覆蓋率提升，染疫重症與死亡人數大幅下滑，台經院認為，主要國家不會輕易重啟嚴格防疫措施，全球經濟可望維持復甦步伐。

台經院分析，疫情再度升溫恐衝擊第1季內需服務業表現，只要後續疫情有效控制，受惠於2021年比較基期偏低，加上基本生活費、基本工資、軍公教薪資均上調，企業獲利良好也增加獎金發放意願，有助於可支配所得增加，可帶動民間消費穩健成長。

台經院院長張建一直言，去年基期相當高，經濟成長率達6%以上，今年經濟成長率不太可能像去年那麼好，但台經院與主計總處看法相同，認為4%以上沒有問題。

台經院景氣預測中心主任孫明德進一步點出今年經濟4大不確定性，首先就是疫情發展，不過各國政府深知若持續採封鎖措施，將對經濟不利，應該會檢討、調整疫情封鎖措施；第二是通膨壓力，尤其地緣政治因素可能造成通膨升溫；第三是美國貨幣政策轉向，畢竟先進國家貨幣政策急轉彎，將造成金融市場震盪。

第四則是中國經濟降溫，中國不僅是台灣主要出口市場，經濟降溫也將影響全球金屬相關原物料等價格。

「2022年是充滿不確定性的一年」，張建一直言，疫情是導致今年經濟不確定性升高的主要原因，值得注意的是，Omicron傳播力很強，但重症、致死率似乎沒那麼高，若後續走向流感化，對經濟衝擊也會減緩，是後續觀察重點之一。

另外，張建一認為，金融市場最害怕不確定性，近幾天國際股市劇烈震盪，除了反映美債殖利率走高，還有對聯準會貨幣政策的憂心，待貨幣政策確定後，金融市場會慢慢消化情緒，轉為反映基本面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張建一指出，先前科技股漲太多，股價快速反應造成估值過度膨脹，當美債殖利率大幅升高，就導致高估值科技股劇烈修正；長遠來看，只要科技大廠持續創新，消費者也買單，股價有機會震盪完持續向上，並帶動全世界經濟穩步復甦。

台經院最新經濟預測維持樂觀看法，今天也同步公布去年12月製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點同步走高；其中，12月製造業與營建業營業氣候測驗點呈現連續兩個月上揚態勢，服務業測驗點也連續5個月上揚。（編輯：林淑媛）1110125