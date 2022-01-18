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國發會估今年經濟成長上看4.6% 將成立物價預警機制

2022/1/18 16:20（1/18 16:47 更新）
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國發會主委龔明鑫表示，今年經濟成長率最高可望上看4.6%。物價漲幅則會趨緩，國發會將成立上中下游物價預警機制，觀察如大宗物資、國外期貨等價格變化。（中央社檔案照片）
國發會主委龔明鑫表示，今年經濟成長率最高可望上看4.6%。物價漲幅則會趨緩，國發會將成立上中下游物價預警機制，觀察如大宗物資、國外期貨等價格變化。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北18日電）國發會今天宣布2022年重要總體經濟目標，國發會主委龔明鑫表示，若疫情受控，靠著投資加碼、出口擴大及消費維持動能，今年經濟成長率最高可望上看4.6%，將優於主計總處預估。此外，龔明鑫提到，將成立上中下游物價預警機制。

主計總處去年11月發布經濟預測，估2022年經濟成長率為4.15%，消費者物價上漲率（CPI）漲幅趨緩，降至1.61%。

國發會今天舉行年終記者會，龔明鑫表示，今年年終記者會主題為「重返榮耀，世界看見台灣」，因為2021年台灣的經濟成長率、人均GDP、出口總值等指標都創下相當亮眼的表現，開創經濟奇蹟2.0，而且在去年的高基期之下，2022年經濟成長率仍會有不錯的成績。

國發會訂下2022年重要總體經濟目標，包含經濟成長率區間為4.25%至4.6%，失業率3.7%至3.8%，以及人均GDP落在3萬4994美元至3萬5113美元之間，均優於主計總處預測值。

龔明鑫認為，只要COVID-19疫情受控，投資持續加碼、消費維持動能、出口穩定擴大，應該就可以達到經濟成長率4.6%的目標；現在政府已經替公務員加薪，民間企業也跟進響應，消費動能可期，如果疫情緩和，民眾可以走出門消費，讓內需能量充分發揮，便可進一步挹注經濟成長。

新的一年到來，國發會短期目標除了拚經濟，穩定物價也是重要任務。龔明鑫表示，行政院已成立跨部會的「行政院穩定物價小組」，國發會擔任幕僚角色，發現從原料端、中間產品／供應商、消費端等不同階段，涉及不同局處及業務，導致難以看到物價上漲的全貌。

龔明鑫表示，國發會將成立上中下游物價預警機制，把源頭到下游的關聯串接起來，觀察如大宗物資、國外期貨等價格變化，及早發現物價上漲的跡象，並預做準備。

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至於今年物價走勢，龔明鑫坦言，物價上漲還是有壓力，不同品項情況不太一樣，但整體而言，物價情勢會比去年緩和；根據主計總處預估，過了第2季後，基期慢慢墊高，CPI大幅成長的空間有限，物價漲幅將會趨緩。

龔明鑫補充，針對物價議題，政府各部會都十分關注，而且美國聯準會今年可望升息，其他國家包含台灣，可能也會有些反應，這對物價控制會是正面因素。（編輯：潘羿菁）1110118

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