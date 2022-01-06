國發會：物價上漲為輸入性通膨 下半年有望舒緩

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國發會6日表示，台灣物價上漲是因輸入性通膨，預計下半年會有所改善。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北6日電）國發會今天表示，台灣物價上漲是因輸入性通膨，也就是國際原油跟大宗物資價格上漲導致，但供應鏈瓶頸預計下半年會有所改善，對國際大宗物資價格回穩也有幫助。

國發會今天在行政院會報告「2022經濟情勢」，內容指出，展望2022年，受惠內需消費動能回溫、國內外廠商賡續投資台灣及全球數位轉型趨勢延續等內外需挹注下，即使去年高基期，行政院主計總處仍預估經濟成長可望超過4%。

根據國發會估計，2022年經濟成長動能，包含投資台灣三大方案、半導體投資、允能、海能、大彰化東南、西南等多個離岸風場完工併聯，將帶來實質固定投資成長2.99%，民間投資也成長2.52%。

另外，因全球景氣回溫，國發會估計整體實質輸出將成長3.39%，原因包含傳產業終端需求擴增、業者設備投資提升，帶動機械、金屬、塑橡膠等產品訂單、出口持續成長；電子業也因為新興科技應用攀升，半導體等高科技產品接單，出口持續暢旺。

國發會預估因為疫情趨緩、工資調升，消費力提升，實質民間消費將成長5.36%。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中指出，2022年面對許多挑戰，例如疫情的反覆、物價上漲壓力與國際淨零排放等要求，各相關部會要戰戰兢兢，做出妥善的因應。

蘇貞昌說，總統蔡英文在今年元旦談話中揭示今年穩健執政的四大主軸，請相關部會在國際經貿多元布局做出更多努力，持續與美國展開TIFA（貿易暨投資架構協定）會議，加強台美貿易關係，在申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的路途上，除法規制度外也要妥善規劃配套措施，增強產業的競爭力、讓台灣走出去。

供應鏈瓶頸，包括塞港、缺櫃、運費上漲問題，國內外預測也認為這情況今年會逐步舒緩，舒緩期間跟程度要看疫情，看起來確定至少下半年會改善，這方面也會對國際大宗物資價格回穩有幫助。

國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時指出，台灣物價是輸入性通膨，國際原油跟大宗物資價格上漲導致，應該物價今年應該可以維持在2%以下，也不至於對國內經濟產生負面影響，國內外預測皆顯示，台灣全年消費者物價上漲率（CPI）可以守住2%通膨警戒線，介於1.1%至1.9%。

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高仙桂說，主計處預估今年物價會到1.98%，主因是原油價格上漲，另外就是因疫情導致空運運輸費上漲，以及天氣關係導致蔬果價格上漲，不過美國能源局預估，布蘭特原油價格高峰落在去年第4季，今年應會逐季下降，對國內物價衝擊減緩。

高仙桂表示，國內外預測，相關供應鏈瓶頸，包括塞港、缺櫃、運費上漲問題會逐步舒緩，看起來至少下半年會改善，這對國際大宗物資價格回穩有幫助。（編輯：張均懋）1110106