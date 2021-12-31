2022年台灣經濟成長估可達4% 通膨與水電供應成挑戰

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2022年即將到來，展望明年台灣經濟情勢，政府及主要預測機構普遍抱持樂觀看法，認為經濟成長率可達4%以上。圖為台北西門町商圈。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）2022年即將到來，展望明年台灣經濟情勢，政府及主要預測機構普遍抱持樂觀看法，認為經濟成長率可達4%以上，但亮麗表現下藏有隱憂，國際供應鏈瓶頸短期難解，通貨膨脹挑戰依舊嚴峻，加上出口暢旺與台商回台投資熱潮，水電穩定供應議題將不容小覷。

2021年COVID-19疫情持續蔓延，不過全球景氣回升帶動終端需求擴張、新興科技應用需求延續，使得台灣出口超乎預期強勁，廠商投資也十分熱絡，支撐台灣經濟成長率飆破6%，創11年新高紀錄。

在今年高基期之下，不論主計總處、央行還是國內智庫，普遍認為2022年仍能有4%以上的經濟成長率，顯見台灣景氣復甦力道相當強勁。

國發會副主委高仙桂表示，儘管國際局勢充滿不確定性，各界對於台灣經濟前景還是很樂觀，因為台灣掌握住疫情帶來的兩大機會。

第一個機會是疫情帶動零接觸商機興起，激發更多AI、5G的創新應用，這讓台灣半導體與資通訊優勢完全展現，「可以說是50年磨一劍」。

其次，是供應鏈重組的機會，高仙桂指出，疫情讓企業意識到供應鏈韌性的重要性，短鏈逐漸取代長鏈，而政府為了吸引台商回台投資，也加碼投資台灣3大方案，預估未來3年可帶動9000億元投資規模。

高仙桂認為，2022年出口、民間投資可望續熱，民間消費也穩步復甦，「我們很有信心，台灣今年有6%以上成長，明年還能有4%以上」。

不過經濟榮景之下暗藏隱憂，元大寶華董事長梁國源直言：「經濟成長方面是可以期待，但通膨風險不能忽視。」

台灣消費者物價上漲率（CPI）已經好幾個月超過2%通膨的通膨警戒線，使得民眾通膨預期持續升溫。

梁國源分析，國際原物料已經漲了一段時間，廠商一開始不確定物價上漲會持續多久，多先自行吸收大部分漲幅，直到近期，眼看情勢不會短期緩解，開始慢慢試水溫、調漲售價，情況恐怕會持續發酵，他坦言，「物價上漲還沒有到盡頭。」

中經院院長張傳章則提醒，供應鏈瓶頸仍是牽動經濟前景的重要變數，多數製造業採購經理人認為，供應鏈斷鏈恐怕要到2022年第2季才會緩解；不過Omicron變異株傳染力強，日前一度傳出全球單日COVID-19確診數飆破150萬人，後續疫情發展若未能趨緩，也可能影響供應鏈恢復時程，必須密切關注。

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除了國際情勢充滿不確定性，國內也存在隱憂。梁國源表示，台灣經濟長期低度成長，直到美中貿易戰、COVID-19疫情帶動台商回流以及訂單大爆發，今年景氣甚至有點過熱，「2022年如果這樣熱下去，投入的要素能夠配合嗎？電是很大的問題」。

梁國源直言，今年上半年遭逢大旱，又數度遇到停電狀況，台灣或許還沒觸及真正缺水缺電的警戒線，但徵兆已經浮現，尤其能源轉型將帶來陣痛期，明年經濟成長率又相當亮眼，水、電是否能夠穩定供應，絕對是政府必須深思的重要問題。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1101230