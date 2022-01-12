國發會：政府六大措施穩定物價 讓民眾安心過年

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（中央社記者蘇思云台北12日電）國發會表示，為穩定國內物價，政府攜手民間提出六大措施，包括公用事業費率凍漲、穩定交通客貨費價格、平穩健保給付藥品價格、維持民生用品價格平穩等，希望讓民眾安心過年。

國發會今天發布新聞稿，為穩定國內物價情勢，行政院副院長沈榮津多次召開穩定物價會議掌握情勢，並因應春節期間的到來，請各政府部會就公用事業費率、交通費率、醫療保健費等民生重要物資及費率，積極協調不漲價。

國發會表示，行政院為平穩民生物資及工業原物料價格，已經從進口端、製造端到銷售端進行價格監測、協調業者共同穩定物價、設立平價專區等，更自去年12月1日到今年3月31日機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油關稅及貨物稅稅率，為期4個月。

此外，國發會指出，行政院去年12月10日起全面啟動跨部會「物價聯合稽查小組」展開稽查，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積等狀況。

國發會強調，政府已祭出六大措施穩定物價。第一，公用事業費率凍漲，包括電及桶裝瓦斯在3月底前不調漲；水費持續凍漲；天然氣1月持續凍漲；汽柴油在農曆春節期間（1月31日到2月13日）只跌不漲等。

第二，穩定交通客貨費價格，含國道、市區汽車客運費、汽車貨運費、公共自行車、航空國內線客貨運價、海運國內離島航線運價等交通客貨運費價格不調漲。第三，平穩健保給付藥品價格，確保不漲價。

國發會指出，第四，維持民生用品價格平穩，包括台糖小包裝沙拉油及糖維持價格不變；台灣菸酒所生產泡麵類、米酒類、料理酒類、啤酒類等，都無調漲計畫；中油自營加油站洗車服務持續維持優惠價（包含農曆春節期間1月31日到2月13日）；農委會已協調蛋商加強雞蛋各通路調度，充分供應消費者需求，農曆春節前雞蛋價格應可持穩。

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國發會表示，第五，受到疫情影響，全球原物料價格上漲，連帶讓肥料價格攀升，農委會協調國內最大肥料供應業者台肥公司，產能全開，確保肥料供應無虞。1月10日開始，國內所有出貨的肥料由政府協助吸收漲幅5成，農委會並協調各大民營肥料廠調降肥料售價，台肥公司也自行吸收其他5成成本。

第六，針對受疫情影響事業，政府補貼基本工資調漲的人事成本，籲業者維持不漲價。近期內需服務業者反應各項經營成本增加，陸續傳出調漲售價，如業者因今年1月1日起基本工資調漲而增加人事成本，經濟部已提供基本工資補貼方案，減輕企業的人事成本負擔，希望業者能暫緩調漲售價。（編輯：潘羿菁）1110112