6大關鍵因素推升通膨 專家估下半年物價有望緩解

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（中央社記者蘇思云台北11日電）金融研訓院董事長吳中書表示，包括需求面、能源供給面、轉嫁效應、供應鏈改善緩慢、勞動力短缺與氣候異常等6因素可能推升通貨膨脹，但預期今年下半年物價壓力有望逐步減輕。

現代財經基金會今天舉辦「從漲聲中看台灣通膨與因應」論壇，會中邀請吳中書、中央大學經濟系教授吳大任、台新投顧總經理李鎮宇與戴德梁行總經理顏炳立出席。

吳中書觀察，未來有6個因素可能推升通膨。第一是需求面，IHS Markit預測今年全球經濟成長率有4.25%；第二是能源供給面，綠能生產無法快速彌補電力需求的空缺；第三為轉嫁效應，高生產者物價指數（PPI）在需求面仍屬穩健下，將逐漸反映到消費端；第四是供應鏈與運輸塞港改善緩慢；第五是勞動力短缺；第六是異常氣候，農產品價格易受波動。

不過，吳中書指出，也有另一股力量可能抑制通膨，包括各國與疫情共處趨勢逐漸普遍，運輸塞港情勢雖然還在持續，但是波羅的海乾散貨指數（BDI）已經開始滑落，加上今年各國可能陸續啟動升息循環，美國PPI漲幅逐漸縮減，未來經濟動能仍有疑慮等都可能抑制通膨。

吳中書認為，整體而言，全球通膨問題確實讓人擔憂，如果民眾通膨預期持續，通膨問題就會比較棘手。不過，如果氣候異常、政治因素等情況不出現，評估台灣消費者物價指數（CPI）今年第3季後跌回2%以下的機會很大，預估今年第3季、第4季物價問題有望慢慢緩解。

吳大任表示，台灣CPI雖然這幾個月突破2%，但是跟過去10年歷史資料來比，CPI趨勢相對還好，但是台灣躉售物價指數（WPI）年增率上升到14%，確實超出過去情勢。

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吳大任表示，今年物價議題要考慮疫情、貨運、全球供應鏈與勞動市場、貨幣政策、房價等因素。這波通膨源自供給面，包括供應鏈斷鏈、港口壅塞問題，供給面影響的是廠商生產成本，不過，預料今年供應鏈狀況慢慢改善，加上去年基期較高，下半年物價上漲壓力也會減輕。

李鎮宇也認為，以美國而言，通膨壓力不會一路往上，下半年隨著基期因素、供應鏈緩解、貨幣政策開始緊縮，美國通膨壓力到今年下半年也會逐步減緩，可以下降到3%以下。（編輯：趙蔚蘭）1110111