麥當勞薯餅二度斷貨 海運吃緊問題蔓延民生消費

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（中央社記者蔡芃敏台北8日電）海運運輸不順、運價高漲已惡化企業出貨步調，問題更已蔓延至一般民生消費，麥當勞薯餅二度斷貨進口、賣場進口肉品短缺。市場認為，歐美港口設備老舊、效率不彰，塞港問題恐邁向常態化，續看好今年海運表現。

摩斯漢堡日前公告，因海運問題，部分薯條組合商品暫停販售。麥當勞也在7日公告，由於全球供貨不穩，薯餅二度斷貨，預計1月下旬才會恢復正常，消費者哀嚎「早餐少了靈魂」。

其實，麥當勞醣醋醬也因運輸不順，庫存一度吃緊，所幸韓國即時支援，台灣才沒有陷入「糖醋醬荒」。

由於航空運價高昂，電腦設備、遠端通訊、高科技產品與網購電商等附加價值較高貨品，才會以空運運輸，因此全球約有8成5貨品透過海運運輸；不過，只要一項環節出差錯，就會產生骨牌效應。

運輸吃緊不僅影響企業端出貨，問題更已蔓延至一般民生消費，業者「訂的貨還在海上漂」，只能無奈宣布暫時缺貨。

海運貨船略分為貨櫃輪與散裝輪，貨櫃輪運輸各式貨品，像是紡織品、汽車、機械、食品等；散裝貨輪載的是鐵礦砂、煤炭、穀物、鋼材等大宗原物料。

貨櫃海運航線橫跨五大洲，依距離可分為遠洋線與近洋線，遠洋線有越太平洋航線（亞洲與北美間）、越大西洋航線（北美與歐洲間）及亞洲至歐洲；近洋線則可分為東北亞航線、東南亞航線、中國航線、波斯灣航線、紐澳航線等。

2008年金融海嘯讓全球貿易極凍，又逢船公司大量造船、造櫃，市場供給過剩，只好透過削價競爭，貨櫃海運一度歷經10多年低潮，也導致一些大航商吹熄燈號。

舉例來說，曾是南韓最大航商「韓進」因財務狀況長期不佳，南韓政府無力伸手救援，最終在2016年聲請破產，創下海運界有史以來最大破產案。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，打亂全球海運步調。各國全力拚經濟下，供給端卻苦於缺工、塞港，市場供給、需求嚴重失衡，帶動海運運價週週飆漲，迎來百年難見行情。

台灣貨櫃三雄營收、獲利就因此看俏。長榮已公告去年營收，高達新台幣4893.97億元，創歷史新高，年增136.1%；陽明、萬海將公告去年度營收，營收創高已成定局。

台灣是海運大國，根據最新統計，長榮運能排名全球第7，陽明第9，萬海排名第11。

展望今年海運表現，研調機構資料顯示，今年貨物年增量約5.9%，新船下水量年增4.5%，市場需求大於供給。當各國貨運需求爆增，歐美地區港口卻工作效率不彰，大批貨櫃輪在海上枯等入港，「塞港」仍是全球物流大亂的頭號元兇。

塞港問題難解，市場能見度至第3季。陽明前董事長謝志堅認為，船公司去年獲利寫新猷，推估今年獲利將與去年相當。

本土法人提出三大原因，持續看好今年海運表現。首先是歐美港口設備老舊、效率不彰，塞港恐邁向常態化，又逢歐美零售庫存偏低，業者須在淡季持續回補庫存。

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其次，亞洲工廠持續加緊出貨，推升運輸需求。第3，美國西岸港口營運商與碼頭工人將在首季進行勞資談判，若雙方談判不順、工人罷工，將導致塞港問題加劇，海運供應鏈供給惡化。

迎來大航海時代，貨櫃航商無不加緊腳步造船、造櫃。不過，謝志堅提醒，預估全球2023年將新增240萬TEU（20呎貨櫃）運能，2024年將有185萬TEU水準，新增運能將刷新紀錄，必須留意市場供給需求。（編輯：康世人）1110108