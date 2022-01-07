長榮去年營收創高 農曆年前運量需求增塞港難解

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（中央社記者潘智義台北7日電）農曆年前海運需求大增，且塞港問題未解，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再漲，長榮今天公布去年合併營收新台幣4893.97億元，創歷史新高，年增136.1%。

貨運承攬業者台驊投控今天公布去年合併營收大增，其中海運業務營收年成長224%。

業者表示，去年耶誕假期、今年新年假期塞港遞延出貨，加上美國港口搬運工確診，又逢農曆新年前需求大增，海運塞港問題更是難解。

上海航運交易所今天公布，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為5109.6點，較上週的5046.66點上揚62.94點，漲幅約1.24%。

上海航交所公布，美東航線每40呎櫃（FEU）1萬1833美元，較上週上漲254美元，漲幅約3.2%；美西航線每40呎櫃（FEU）為7994美元，較上週上漲313美元，漲幅4.07%。

長榮公布12月合併營收522.25億元，月增2.31%，年增112.47%；去年全年合併營收4893.97億元，年增136.1%。

貨運承攬業者台驊控股公布去年12月合併營收34.57億元，年增89.8%，累積全年合併營收360.41億元，年增138%；以海運成長最多，年增幅為224%，其次為鐵路業務年增幅達137%，空運及內貿物流增幅分別為31%、43%。

台驊控股認為，這波運價行情造就航運產業營收大增，主因各國貨運需求暴增、港口效率不彰，導致運價暴漲，帶動獲利提升。

另外，疫情期間，部分碼頭工人、拖車司機染疫導致人力吃緊，一艘貨輪靠港後，從卸貨、貨櫃運輸，一路抵達終點的倉儲，整個運輸流程都跟著放緩，影響後續進港船隻，最後使得港口大塞車。

台驊控股指出，貨運量增加自去年下半年開始，各國實施寬鬆貨幣政策與各項紓困方案，推動經濟復甦、帶動防疫物資及民生用品等需求，加上今年疫苗施打率上升，各國經濟活動逐漸解封重啟，讓貨物運送需求飆升。

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南加州海洋交易所的資料顯示，截至2022年1月3日，有17艘在洛杉磯和長灘港40英里範圍內停泊的貨櫃船，以及在安全和空氣品質區外緩慢航行或停泊的84艘船。目前全球海運的准班率仍處於最低水準，只有1/3的船舶能按時作業。

除了疫情，天災人禍也是導致供應鏈失衡原因之一，去年3月長榮的長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺卡住，影響全球近3成的貨櫃輪；7月起歐洲爆發嚴重水患、東南亞國家疫情變嚴重，再度面臨停工、封城。過去一年港口基礎設施已不堪負荷，疫情更加凸顯港口急需投資，這些因素全部碰撞在一起，讓全球塞港狀況更加惡化。（編輯：張均懋）1110107