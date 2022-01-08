三大關鍵因素影響 海運淡季不淡運價再創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）農曆春節前趕出貨，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續9週走揚，遠東至美西、東南亞運價再寫新猷。市場認為，塞港常態化、亞洲工廠趕出貨以及美西港口勞資協商三大關鍵因素，將支撐海運表現「淡季不淡」。

塞港問題未解，摩斯漢堡日前宣布暫時停售5個薯條組合商品，麥當勞也在7日宣布薯餅二度斷貨，預計1月下旬才可會恢復供應，不少消費者哀嚎「早餐少一味」。

然而，速食斷貨只是全球運輸不順的縮影。各國貨運需求爆增，但港口效率不彰，海運塞港問題難解，導致全球物流大亂，推升運價節節攀升。

根據上海航運交易所最新公告，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）至5109.6點，週漲62.94點，漲幅約1.24%，指數續創新高。其中，遠東至美西、遠東至東南亞航線運價再創寫新猷。

由於農曆春節效應，每年首季通常是貨櫃航運淡季。海運運價通常在農曆年前迎來一波出貨小旺季，隨後則因中國工廠將陸續休假停工，運價將回檔修正。

不過，法人認為，SCFI在淡季仍創新高，且相較去年指數平均為3753點、高出36%，顯示海運需求相當強勁。

三大因素將讓海運首季淡季不淡。法人表示，第一，塞港常態化，又逢歐美零售庫存偏低，業者須在淡季持續回補庫存。其次，中國一甩限電政策陰霾、東南亞擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）干擾，工廠加緊趕工，且區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已在元旦生效，將推升貿易需求。

第三，美國西岸港口營運商與碼頭工人將在首季進行勞資談判，若雙方談判不順、工人罷工，將導致塞港問題加劇，海運供應鏈供給惡化；為避免碼頭工人罷工影響運輸，許多業者已提前補庫存。

展望後市，法人表示，現貨運價大漲將帶動貨櫃航商今年度獲利跳升，此外，美國線長約將在5月換約，長約價格將參考現貨價格，市場預期今年度將大幅度調升。

貨櫃航商認為，今年營運審慎樂觀，船舶持續滿載，市場供需狀況仍屬正向，全年營運向上。（編輯：郭無患）1110108