交通部研議天然氣納國輪運送 鼓勵航商建造液化天然氣載運船【獨家】

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交通部正研議將進口液化天然氣的運送，納入國輪執行項目，鼓勵航商建造中華民國籍的液化天然氣載運船（圖）。（圖取自維基共享資源；作者Pline，CC BY-SA 3.0）

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）因應政府新能源政策，交通部正研議將進口液化天然氣（LNG）的運送，納入國輪執行項目，鼓勵航商建造中華民國籍的液化天然氣載運船。

根據航港局內部分析，政府2025非核家園的政策目標，核能將降至0%，燃煤降至30%、燃氣提升至50%、再生能源提升至20%，國際商港設置LNG接收站已成無可避免的選項，另為有效掌握運能，有必要推動國籍航商建造國籍LNG船，由國輪運送LNG。

交通部航政司副司長韓振華今天接受中央社記者訪問說，根據政府的新能源政策，天然氣LNG的比重會持續增加，目前台灣進口的LNG都是租用外籍船運送，正朝打造國籍的LNG船方向規劃，以利掌握未來液化天然氣運能。

航港局正檢討修正「政府機關及公營事業機構進口物資器材海運運送作業辦法」，將LNG運送納入國輪執行項目，以政策性鼓勵方式，由航商建造中華民國籍的LNG船，預計3月向交通部提報。

航港局分析指出，目前有能力建造LNG船的國家主要是日本、韓國與中國，而LNG船的操作比一般貨輪更專業，船員要受過特殊訓練，因依規定國輪聘用的國籍船員人數須達2/3，建造國籍LNG船時須一併考量符合資格的國籍船員需求。

航港局長葉協隆說，目前台灣已有2座LNG接收站，未來還有3接、4接甚至5接，由國輪運送LNG是努力的方向，但會先與經濟部協商。

根據航港局依2025年台灣能源需求估算，大約要建造16艘國籍LNG船，航港局向航商探詢，運送貨櫃的陽明海運及長榮海運無意願，運送散貨的裕民航運、光明海運可能較有與趣。（編輯：張芷瑄）1110108