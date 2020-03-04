中油首艘碳中和天然氣船抵台 碳排相抵24萬公噸

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）中油首艘碳中和液化天然氣船已抵達永安液化天然接收站。中油說，這艘天然氣船約產生24萬公噸二氧化碳，不過，透過碳中和機制，產生的二氧化碳將與減量額度相互抵銷。

中油今天發布新聞稿指出，首艘碳中和液化天然氣船從俄羅斯庫頁島啟航，已經在今天抵達高雄永安液化天然接收站靠卸，中油預估卸收量約6.4萬公噸液化天然氣。

中油說明，這批天然氣是中油首度與殼牌公司（Shell Eastern Trading）合作，針對進口液化天然氣試行碳中和。從氣田開採到消費端，產生二氧化碳當量約24萬公噸，透過碳中和機制，這批天然氣產生的總二氧化碳量將與減量額度相互抵銷，減量額度相當於610座大安森林公園一年吸碳量。

「溫室氣體減量額度」是來自印尼及秘魯等地區的國際森林保育計畫，這項計畫由聯合國REDD+計畫所支持，透過植樹造林、森林復育過程，溫室氣體減量額度來換取國際資金支持計畫，減量額度皆經過國際第三方認證。

中油副總經理陳明輝說明，這艘天然氣船取得的「溫室氣體減量額度」是經由國際第三方認證，顯現中油努力為降低碳排放做出努力。碳中和機制是當前趨勢，不過，這是中油首度接觸，尚未安排日後天然氣船參與碳中和計劃，內部將再討論相關效益。

他說，參與碳中和機制的天然氣成本確實比一般天然氣高；不過，中油並未透露確切數字。

殼牌公司液化天然氣行銷暨交易部門副總裁Slavko Preocanin表示，殼牌公司非常開心能與中油合作，並進一步擴展供應碳中和液化天然氣，藉由支持自然保育結合液化天然氣碳中和，有助中油因應碳排放議題，滿足終端客戶希望使用低碳能源的需求。

中油指出，配合溫室氣體減量目標，中油近年來致力改善溫室氣體排放，每年定期追蹤並檢討各廠區溫室氣體排放量及管理方針，同時持續透過設備更新等措施，強化能源管理。今年為台灣進口液化天然氣30週年，中油藉由進口碳中和液化天然氣這項計畫，更進一步展現共創低碳環保家園決心。（編輯：郭萍英）1090304