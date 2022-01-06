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去年12月CPI年漲2.62% 全年1.96%創13年最大漲幅

2022/1/6 16:20（1/6 18:48 更新）
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主計總處6日公布去年12月消費者物價指數（CPI）年漲2.62%，持續高於2%的通膨警戒線。（中央社製圖）
主計總處6日公布去年12月消費者物價指數（CPI）年漲2.62%，持續高於2%的通膨警戒線。（中央社製圖）
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布110年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.62%，其中外食費大漲2.39%，創下81個月最大漲幅，主計總處官員更指出，外食費恐將續漲，預估今年第2季漲幅才會收斂。

110年12月CPI年增率為2.62%，已經連續5個月漲幅超過2%的通膨警戒線，全年CPI漲幅更達1.96%，創下13年來新高紀錄。

主計總處專門委員曹志弘坦言，國內確實有物價上漲的壓力，但還不到通貨膨脹的程度；他解釋，去年物價漲勢較顯著，關鍵是109年基期較低，110年國際農工原物料價格又處相對高檔，影響油料費顯著上漲，加上機票、水果價格走揚等情況，才使得物價漲幅擴大。

曹志弘認為，CPI漲幅高點落在110年第4季，根據主計總處預測，今年第1季CPI年增率還是會超過2%，但在基期已墊高的情況下，漲幅將逐季遞減。

儘管主計總處表示，台灣還不到通膨的情況，民眾對於物價上漲依舊很有感，原因在於最近一波又一波的餐飲調漲，讓荷包大縮水。

主計總處統計，110年12月外食費大漲2.39%，創下81個月最大漲幅。曹志弘指出，12月仍以火鍋、中式早點漲幅較大，超過4%，其他項目漲幅多還在3%以內，但外食費漲勢可能還會延續一陣子。

曹志弘說明，政府祭出調控物價措施後，部分廠商表態願意配合在農曆年前不漲價，換言之，外食費高點可能落在農曆年後，「大概3月會是高點」。

曹志弘認為，近期蔬菜價格已經回穩，如果之後國際原物料價格不要大幅波動，或許4月開始、第2季外食費漲幅就會慢慢收斂。

除了外食費漲幅很有感，12月17項重要民生物資年增率也達3.46%，創下39個月以來最大漲幅，其中以雞蛋上漲13.75%較顯著，麵包則因麵粉、堅果類食材價格上揚，漲幅也擴大至3.01%。

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至於反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）12月漲幅收斂至12.25%，全年9.42%，則創下41年以來最大漲幅。曹志弘表示，110年WPI全年漲幅創波段新高，主要是因108、109年累計跌幅逾1成，使得110年漲幅擴大，但其實指數水準值比107年還要低。

曹志弘解釋，不能因為去年WPI漲幅創41年新高，就解讀為廠商壓力爆錶，當中除了基期因素，這兩年新台幣兌美元強勁升值，也抵消不少壓力，因此廠商觀望了一段時間，直到需求回溫，才陸續調漲價格。（編輯：潘羿菁）1110106

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