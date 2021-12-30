物價上漲到何時？中經院調查明年第2季有望止步

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中經院調查，超過6成的製造業經理人認為物價攀升情況不會超過2022年第2季。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）今年以來原物料高漲，製造業感受很深，不過中經院調查，超過6成的製造業經理人認為物價攀升情況不會超過2022年第2季，且5成製造業認為2022年全年消費者物價上漲率（CPI）將在2%以下，不會觸及通膨警戒線。

中經院今天舉行「2022短鏈、漲價與轉型下台灣產業展望—台灣採購經理人營運展望研討會」，並發布2021年下半年台灣採購經理人營運展望調查。

調查顯示，物價上漲的壓力在製造業相當普遍，98.5%製造業廠商的「主要供應商」有調漲或預告漲價，只有1.5%未漲價也沒有預告調漲。

供應鏈瓶頸尚未緩解、原物料高漲等情況，導致各國均面臨通膨挑戰，不過中經院調查通膨看法後發現，60.7%的製造業經理人認為，物價攀升的情況不會超過2022年第2季，僅11.5%認為會延續到2023年之後。

至於對CPI預期，51.1%製造業認為，2022年全年CPI在2%以下，33.7%預估2022年全年CPI在2%至3%之間，只有15%認為會在3%以上。

中經院也調查製造業與非製造業關注的總經議題，製造業最關注的議題，「航運缺櫃、交期攀升」排名第1，「肺炎疫情走勢」居第2，「國際能源及原物料價格」排名第3。

值得一提的是，「永續發展（ESG）、碳中和與淨零碳排」為首次調查的項目，就擠進製造業最關注的前十大議題、排名第8。

非製造業關注的總體經濟情勢議題第一則是「肺炎疫情走勢」，第二及第三分別是「勞動成本與人力資源短缺」、「航運缺櫃、交期攀升」。（編輯：郭無患）1101230