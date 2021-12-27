物價稽查小組再查漲 帶回9連鎖餐飲業資料查核

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跨部會「物價聯合稽查小組」27日第二波稽查，鎖定近期漲價的9家連鎖餐飲業者，法務部表示，稽查小組將持續溯源查明中上游供應商有無哄抬物價。（法務部提供）

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（中央社記者劉世怡台北27日電）法務部今天表示，跨部會「物價聯合稽查小組」今天展開第二波稽查行動，鎖定近期漲價的9家連鎖餐飲業者現場稽查，將持續溯源查明中、上游供應商有無哄抬價格等不法。

法務部發布新聞稿表示，針對近期民生餐飲頻傳漲價，法務部依行政院副院長沈榮津指示，全面啟動跨部會「物價聯合稽查小組」，繼24日啟動第一波北中南稽查行動後，於今天再擇定具指標性的9家連鎖品牌餐飲業，進行現場稽查。

新聞稿指出，下游餐飲業僅為稽查之起點，稽查小組將依24日稽查所得資料進行分析，並自明天起進一步向上溯源，清查中、上游供應商有無欺罔、聯合、哄抬、囤積等行為，並加以遏阻，以平穩國內民生物價。

第二波稽查的業者，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店等，地點分布在台北市、新北市、台南市、高雄市，由法務部與經濟部、財政部、公平交易委員會、農業委員會、消費者保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組，共同執行這次聯合稽查行動。

稽查小組上午10時許同步展開稽查行動，現場稽查9家業者總公司，於下午2時30分許全部結束，9家業者皆能配合現場稽查及提供相關佐證資料，後續稽查小組將深入研析業者漲價合理性，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事，依法嚴處，以遏止不法。

法務部表示，穩定國內民生物價，是政府非常重視也強力貫徹的政策，對於物價稽查也將持續下去，以保障合法業者及民眾消費權益，確保國內民生物價穩定。（編輯：方沛清）1101227