基本工資補貼1月中旬開放申請 若哄抬物價撤銷資格

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基本工資補貼明年1月中旬受理業者網路申請。經濟部強調，若業者在補貼期間有不法哄抬物價等行為，將撤銷並追回補貼款。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北27日電）經濟部今天表示，為減緩調漲基本工資對受疫情衝擊產業的負擔，預訂明天公布基本工資補貼作業要點，並將在明年1月中旬受理業者網路申請。經濟部強調，若業者在補貼期間有不法哄抬物價等行為，將撤銷並追回補貼款。

經濟部透過新聞稿說明，補貼方案適用對象包含農業、服務業及受到疫情連帶影響衝擊較深的部分工業，如食品、紡織、服飾製造業等；另外，托嬰中心、長照機構、醫事機構、補習班、幼兒園、休閒農場、養殖漁業及駕訓班等受到疫情影響的事業類型，也可適用本次補貼方案。

經濟部指出，申請事業須符合110年9月及10月合計營收較109年同期衰退20%的條件，由政府補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本；因此申請事業須有就業保險投保單位，並將以明年1到6月投保薪資在2萬5250元級距的員工人數、及部分工時員工人數（投保薪資2萬4000元以下級距者），分別以每人1000元及560元計算補貼。

至於每個月補貼上限，將以今年10月31日投保在2萬4000元、2萬5200元等2個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工（投保薪資2萬3100元以下級距者）人數為限；65歲以上員工及永久居留的外籍人士，也得以職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。

經濟部強調，政府推動基本工資補貼與業者共體時艱，但也要求事業能夠肩負社會責任，保障員工及兼顧消費者權益；如於補貼期間有違反勞動基準法第21條有關基本工資規定而遭裁罰者，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，經濟部將撤銷並追回補貼款。

本補貼將一律採線上申請，預計於111年1月中旬公告受理時間及申請網址，受理申請至3月31日，如經審核通過，第一次補貼款最快可於3月份取得勞保投保人數後發放；補貼款項將每2個月、分為3次發放。（編輯：黃國倫）1101227