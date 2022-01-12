基本工資補貼系統17日上線 經部：哄抬物價撤銷資格

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經濟部表示，基本工資補貼方案申請系統將於17日上線，若有不法哄抬物價等行為，將撤銷補貼款。圖為民眾選購商品。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北12日電）近期物價議題引發關注，經濟部今天表示，政府持續把關食材價格合理性，呼籲業者盡量不漲價，讓全民共享經濟成長及薪資調升的成果；基本工資補貼方案申請系統將於17日上線，若有不法哄抬物價等行為，將撤銷補貼款。

去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情衝擊國內內需產業，為減緩調漲基本工資對企業的負擔，政府將補貼公司相關人事成本，申請受理系統將於1月17日上線；農業、批發零售業、餐飲業等服務業，或受疫情連帶影響的食品製造業等均可申請。

經濟部今天發布新聞稿表示，近期內需服務業者反應經營成本增加，陸續調漲產品售價，如業者因基本工資調漲而增加人事成本，政府已提供基本工資補貼方案，減輕企業的人事成本負擔，希望業者能暫緩調漲售價。

經濟部指出，政府各機關會把關食材價格合理性，呼籲業者善加運用相關政府資源，除能分攤整體成本壓力，也可良性回饋消費者，盡量維持不漲價，讓全民共享經濟成長及薪資調升的成果。

經濟部強調，政府推動基本工資補貼與業者共體時艱，但也要求業者肩負企業社會責任，保障員工及兼顧消費者權益；若在補貼期間有違反勞動基準法第21條有關基本工資規定而遭裁罰者，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，經濟部將撤銷並追回補貼款。

關於基本工資補貼方案要點，申請事業只要符合110年9月及10月營收較109年同期衰退20%的條件，且設立投保單位者，將由政府補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，連續補貼6個月。

今年1到6月投保薪資在新台幣2萬5250元級距的員工人數及部分工時員工人數，分別以每人每月1000元及560元計算補貼。

每月補貼人數上限將以110年10月31日投保在2萬4000元、2萬5200元等2個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工人數為限；65歲以上員工及永久居留的外籍人士，也得以職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。（編輯：楊蘭軒）1110112