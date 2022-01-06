2021年糧食價格創10年高點 2022年價格緊張恐持續
2022/1/6 20:47（1/7 08:47 更新）
聯合國糧農組織6日表示，2021年世界糧食價格大幅攀升28%，來到10年高點。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
（中央社巴黎6日綜合外電報導）聯合國糧農組織（FAO）今天表示，2021年世界糧食價格大幅攀升28%，來到10年來高點，糧價今年重返更穩定市況的希望渺茫。
聯合國糧農組織的糧食價格指數去年平均為125.7點，創下2011年131.9點以來的最高點。
聯合國糧農組織這項月度指數12月稍微下滑，但在之前已連續4個月攀升，反映了農作歉收，以及過去一年的強勁需求。
糧價攀升已導致通膨普遍上揚，此時正值各經濟體從疫情危機中復甦之際。聯合國糧農組織警告，價格上揚讓仰賴進口國家的貧窮人口陷入風險。
聯合國糧農組織在最新更新報告中，對於糧價壓力是否會在今年減退，抱持謹慎態度。
聯合國糧農組織高級經濟學家阿巴希安（Abdolreza Abbassian）指出：「高物價通常被認為會隨產量增加而滑降，但隨著投入成本高、全球疫情持續，越來越多不確定的氣候情況，期待2022年重返更穩定市況不容樂觀。」
能源價格上揚帶動的肥料價格飆漲，已推升了農民種植作物時所謂的投入成本，令人憂心明年的收成前景。
聯合國糧農組織在最新報告中表示，12月各類糧食價格指數除乳製品外皆下跌，其中，蔬菜油和糖價明顯下滑。
聯合國糧農組織表示，12月受Omicron疫情，以及南半球小麥收成供應等因素影響，需求減弱。
不過，整體來說，2021年各類糧食價格指數大幅攀升，聯合國糧農組織的蔬菜油價格指數創下新高。
2022年開年以來，穀物期貨交易震盪，油籽市場則受到南美洲乾旱和馬來西亞大水影響。
12月乳製品價格在西歐和大洋洲牛奶產量減少的情況下，維持強勢。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110106
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