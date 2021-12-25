糧食去哪了 日媒：中國儲備達全球庫存一半以上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）日媒引述美國農業部統計報導，中國儲備的玉米等主要糧食庫存量達全球的一半以上。由於中國人口不到全球的兩成，有觀點因此認為，這是全球糧食價格走高和饑餓問題的原因之一。

日本經濟新聞中文網22日發自中國東北地區遼寧省大連市的報導，在大連市，數量約310座的巨大圓筒在港口一字排開，這是國有糧食大型企業中糧集團所有的中國最大規模糧食倉庫（筒倉）。從國內外採購的大豆等都儲備在此處，透過鐵路或船舶運往全國各地。

中國國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲11月在記者會表示，中國的糧食庫存總量處於歷史高位， 其中小麥可滿足一年半的消費需求，糧食供應絕無問題。

報導引述美國農業部的推算數據顯示，明年上半年（糧食年度，期末值），中國的糧食庫存在全球庫存量占比分別是玉米69%、白米60%、小麥51%，這些在過去10年都分別提高了20個百分點左右。中國持續大量存儲糧食的情況十分明顯。

另據中國海關總署數字，去年的食品進口額（不含飲料）達981億美元，10年內增加了4.6倍；今年1至9月也達2016年有可比較數據以來的最高點。5年當中，大豆、玉米、小麥的進口額猛增至2至12倍，積極從美國、巴西等國家進行採購，牛肉、豬肉、乳製品、水果類也增至2到5倍。

報導說，中國企業透過海外併購對進口發揮支撐作用，例如肉類加工大型企業萬洲國際今年6月收購了歐洲的同行企業，乳製品企業內蒙古伊利實業集團則於2019年收購了紐西蘭大型乳製品企業。

聯合國糧農組織（FAO）推算，全球11月食品價格指數比1年前大約高了3成。對此，日本資源與糧食問題研究所代表柴田明夫認為中國大量儲備糧食是價格走高的原因之一。

報導說，由於國內生產跟不上，中國因此增加穀物等糧食的進口；而隨著中國經濟發展，豬等飼料用需求擴大，需要外國優質農產品的消費者也在增加。

但中國國家統計局數據顯示，白米和小麥等糧食產量和農作物耕作面積在2015年以後觸頂回落。

熟悉中國農業的日本愛知大學名譽教授高橋五郎表示，「中國由於農地分散及汙染，生產效率不高。再加上農民向城市流動，糧食產量今後也難以成長」。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101225