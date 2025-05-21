前英業達員工涉洩營業秘密判刑 仁寶電腦判罰20萬元

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（中央社記者劉世怡台北21日電）江穎範等前英業達員工等3人涉嫌跳槽仁寶電腦並洩漏英業達營業秘密，台北地檢署起訴3人及仁寶電腦。台北地院今天判決江等3人2年6月至6月不等，仁寶電腦罰金20萬元。可上訴。

全案緣於，江穎範等前英業達員工涉嫌跳槽仁寶電腦並洩漏英業達營業秘密，台北地檢署起訴3人後，認為仁寶公司為使伺服器業務有顯著成長，以高薪挖角江穎範、朱俊豪於106年9月到中國大陸廠任職，未盡力防止江男等受僱人洩漏英業達營業秘密，依涉違營業秘密法起訴仁寶電腦。

台北地院合議庭指出，江穎範洩漏英業達公司營業秘密12次、朱俊豪洩漏英業達公司營業秘密1次，吳忠輝則侵害英業達公司著作財產權1次，仁寶公司因其受僱人江穎範、朱俊豪有侵害著作財產權犯行，應負併罰責任。

台北地院判決指出，被告江穎範、朱俊豪、吳忠輝擅自洩漏英業達公司營業秘密或侵害著作財產權，犯後均否認犯行，未與英業達公司達成和解，審酌他們侵害法益的次數與嚴重程度、薪資所得、先前均無犯罪前科等，依營業秘密法的明知他人持有擅自重製的營業秘密而洩漏罪，判江穎範2年6月徒刑。

同案被告，朱俊豪犯營業秘密法的明知他人持有擅自重製的營業秘密而洩漏罪，判刑1年4月；吳忠輝犯擅自以重製的方法侵害他人的著作財產權罪，判刑6月，得易科罰金。

台北地院指出，仁寶公司雖依法應併罰而科以罰金，但依卷內資料，未見仁寶公司暨其代表人或相關主管有明示、默認或唆使江穎範、朱俊豪實施侵害著作權的行為，本件為江穎範、朱俊豪的個人行為，因此依受僱人因執行業務犯著作權法第91條之罪，共2罪，判仁寶公司應執行罰金20萬元。可上訴。

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另一方面，合議庭審酌江穎範、朱俊豪、吳忠輝侵害營業秘密或侵害著作財產權部分，因英業達公司所提證據並無從使法院合議庭形成侵害營業秘密、著作財產權數額的心證，因此合議庭依法酌定賠償數額。

北院酌定，江穎範、朱俊豪、吳忠輝應分別賠償英業達公司320萬元、30萬元及10萬元，另江穎範、朱俊豪、仁寶公司應刪除判決主文指定的營業秘密。（編輯：張銘坤）1140521