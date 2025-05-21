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科學園區擬增地3千公頃 環委籲提分階段規劃

2025/5/21 18:49
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（中央社記者張雄風台北21日電）國科會研擬科學園區第2次修正政策環評說明書，預訂2050年新增用地需求達3000公頃，環團質疑會「毀農增污」；環委也認為報告內容不佳，應提分階段需地計畫，用水、用電及淨零路徑等也應規劃。

環境部今天針對「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第2次修正）」，召開專案小組意見徵詢會議。

政策研提機關國科會於今年5月1日，函送「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第2次修正）」至環境部。根據資料，此案為增加儲備產業用地，提供製造業根留國內所需用地，提高就業率並持續強化台灣高科技產業韌性，預先規劃提出2050年科學園區新增用地需求為3000公頃。

根據資料，科學園區現況營運面積4472公頃，開發或規劃中約869公頃，合計為5341公頃。

多組環團今天到環境部前抗議，指出最初2018年版本是2030年新設需地面積600公頃，2020年第1次修正成2036年需地1000公頃，這次第2次修正成2050年需地為3000公頃，但卻完全不提這些土地要從哪裡來；擔心此計畫毀農地、增污染，且有違國土計畫法功能分區的規劃。

環團表示，諸如廢棄物處理、減碳規劃、用水是否排擠民生等諸多議題仍有疑義；批評是「用科學園區來炒地皮 」。

環境部說明，此案屬於政策環評，環評委員並無准駁權，但可提供建議。

環評委員表示，國科會是國內科技最高單位，但報告寫得「滿糟糕的」；過去科學園區開發數10年，到底有哪些問題，應該先檢討，而不是等環團提出；國科會應先盤點，擬出每一期、或是每一年需地到底有多少，才有辦法討論。

環委認為，報告所提對策層次太低。2050年國際趨勢是淨零，科學園區是否能承諾零廢棄的目標、應如何達成；也應該要求廠商做淨零路徑圖，這才是有格局。

環委指出，諸如用水、用電也應該要有估算，接下來要如何努力使用綠電等，國科會應該作為領頭羊，提出政策承諾，如再生水至少達90%，要有更前瞻的規劃。

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國科會表示，用地需求為因應國際政經情勢變化、地緣政治風險上升，產業發展與國家安全關聯密切，希望讓產業根留台灣，鞏固台灣半導體及AI產業領先地位；推動如「桃竹苗大矽谷」與「大南方新矽谷」計畫，打造台灣成為人工智慧島；後續會勘選適合區位，並循相關法令程序辦理個案評估作業。

環境部表示，經綜整各機關、環委意見後，此案將送環評大會請委員做最後確認。（編輯：張雅淨）1140521

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