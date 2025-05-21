挪用資金只處糾正遭疑 彭金隆：因銀行內控機制穩健

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（中央社記者羅元駿台北21日電）國民黨立委李彥秀今天質疑，近幾次銀行行員挪用資金金管會僅處糾正，處罰太輕。金管會主委彭金隆回應，若銀行在內稽內控第1、2道防線即發現，代表機制穩健，銀行法規定也很明確，金管會都是依法辦理。

彭金隆今天出席立法院財委會專題報告並備質詢。李彥秀質詢時指出，近期合庫銀、富邦銀與凱基銀都發生行員挪用客戶款項，然而金管會只是處以糾正，過去前主委黃天牧都對銀行開罰，「糾正是否太微不足道？」

彭金隆回應，過去歷任主委對於銀行挪用都有不同處理，也有很多糾正案例。銀行內稽內控有3道防線，若銀行能在第1道（業務單位自行查核）、第2道（法遵的風險監控）主動發現缺失，代表銀行的內控機制穩健。

彭金隆進一步表示，如果穿透3道防線，像是客戶檢舉而銀行渾然不知，即使銀行主動通報，金管會照樣處罰。他強調，銀行法的規定非常明確，若仔細研究案情，都是不一樣，把例子做不當比較並不妥當，金管會都是依法辦理。

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彭金隆說，訂法規是「刑期無刑」且會區分不同樣態，對於善盡自我管控的銀行，微小措施主動舉報，法規上都有明確規定。

所謂刑期無刑，是指國家制定法律並非希望用法懲罰人民，而是透過嚴法使人不要犯罪，最終達成不需要刑罰的存在。（編輯：潘羿菁）1140521