檢調查幽靈連署 國民黨宜縣黨部主委林明昌移送地檢

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，昨天傳喚國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人到案說明。林明昌今天凌晨被移送宜蘭地檢署接受複訊時強調，司法會還他清白。

民團「滿城封宇」推動罷免出身宜蘭縣的立委陳俊宇，但檢調於4月底偵辦發現其中有人疑涉幽靈連署，其中被告國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑、縣黨部一組總幹事陳堅豐及礁溪鄉黨部主任李姿慧共3人因坦承偽造文書，已遭羈押；此外，「滿城封宇」民團領銜人李惠玲等9名被告也分別交保候傳。

檢調昨天啟動第二波行動，傳喚林明昌、縣黨部副主委林俊榮等人到案說明，檢方另提訊首波遭羈押的俞凌傑等3人交叉比對供詞，釐清案情。

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經檢方偵訊後，林俊榮無保請回，謝姓、陳姓、麥姓、沈姓等黨員或志工分別以新台幣3萬至10萬元交保候傳。

林明昌今天凌晨零時15分從法務部調查局宜蘭縣調查站移送到宜蘭地檢署接受複訊時強調，司法會還他清白。（編輯：嚴思祺）1140522