日經：蔡英文結束訪歐 凸顯台灣加強對抗中國孤立

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（中央社高雄21日綜合外電報導）前總統蔡英文近日結束訪問歐洲行程返台，期間先後造訪立陶宛、丹麥和英國，既反映台灣與歐洲合作關係持續加深，也凸顯台灣對抗中國孤立意圖的力量日益增強。

日經亞洲報導，蔡英文的歐洲行程為期10天，先後走訪立陶宛、丹麥及英國等3國，與當地重要的現任或卸任議員和政治領袖會面。儘管她不再擔任公職，這趟旅行似乎仍標誌著一場齊心對抗北京致力將台灣邊緣化的行動。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）評論：「象徵意義可以是（發展）實質的基礎。」

對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示：「台灣是英國重要的貿易夥伴，不僅出於貿易規模，也因台灣賣給我們不可或缺的商品：晶片。」該聯盟串聯逾40國議員，其成員擔憂中國共產黨對全球民主構成威脅。

裴倫德補充道，在「晦澀難懂的外交規則與北京的霸凌行為」阻止台灣高階官員訪問英國之際，蔡英文的歐洲行實現高層級交流，填補「重要空缺」。

裴倫德指出：「蔡英文能造訪英國國會尤其令人欣慰，那裡是她能拜訪，而中華人民共和國代表不行的少數地點之一。」

在北京當局制裁數名英國議員之後，英國上下議院議長禁止中國駐英大使進入國會。

值得注意的是，蔡英文訪歐適逢歐洲與台灣關係增強。

歐洲聯盟（EU）駐台灣代表谷力哲（Lutz Gullner）19日在台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）主持的記者會上談到：「台灣是與我們志同道合的夥伴之一，也是我們希望合作的對象。」

在美國總統川普（Donald Trump）領導下，美國外交政策的不確定性日益攀升，蔡英文的歐洲行似乎適逢其會。

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葉皓勤敦促台灣與歐洲維持實務與技術合作的勢頭，尤其是在工業與投資領域。

他說：「當川普第2次任期的政府因難以預測，導致跨大西洋兩岸關係高度不穩定，台灣或許可把握這難得機會，向歐洲傳遞清楚的政治訊息。」（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140521