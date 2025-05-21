加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券

藝舍等11家上櫃公司6月起變更產業類別

2025/5/21 20:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北21日）櫃買中心今天公告，藝舍-KY、鴻翊、金耘國際、世紀民生、正能量智能、均豪、萬潤、日揚、松崗、千附精密、千附實業等11家上櫃公司，自6月2日起調整產業類別。

櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報的年度財報，透過簽證會計師對合併營收的檢查，了解公司所營業務性質改變或經營策略調整，以定期檢視上櫃公司是否應調整適當的產業類別。

櫃買中心表示，經檢核2024年度財務報告，計有11家上櫃公司依規定調整產業類別，公司證券代號不予變更，維持原證券代號。

藝舍由觀光餐旅調整為「其他」、鴻翊由電腦及週邊設備業調整為「建材營造」、金耘國際由其他調整為「鋼鐵工業」、世紀民生由半導體業調整為「其他」、正能量智能由通信網路業調整為「運動休閒」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

均豪由光電業調整為「半導體業」、萬潤由其他電子業調整為「半導體業」、日揚由電子零組件業調整為「半導體業」、千附精密由電機機械調整為「半導體業」、千附實業也由其他電子業調整為「半導體業」。

另外，松崗由其他調整為「資訊服務業」。（編輯：張均懋）1140521

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：