藝舍等11家上櫃公司6月起變更產業類別

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（中央社記者何秀玲台北21日）櫃買中心今天公告，藝舍-KY、鴻翊、金耘國際、世紀民生、正能量智能、均豪、萬潤、日揚、松崗、千附精密、千附實業等11家上櫃公司，自6月2日起調整產業類別。

櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報的年度財報，透過簽證會計師對合併營收的檢查，了解公司所營業務性質改變或經營策略調整，以定期檢視上櫃公司是否應調整適當的產業類別。

櫃買中心表示，經檢核2024年度財務報告，計有11家上櫃公司依規定調整產業類別，公司證券代號不予變更，維持原證券代號。

藝舍由觀光餐旅調整為「其他」、鴻翊由電腦及週邊設備業調整為「建材營造」、金耘國際由其他調整為「鋼鐵工業」、世紀民生由半導體業調整為「其他」、正能量智能由通信網路業調整為「運動休閒」。

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均豪由光電業調整為「半導體業」、萬潤由其他電子業調整為「半導體業」、日揚由電子零組件業調整為「半導體業」、千附精密由電機機械調整為「半導體業」、千附實業也由其他電子業調整為「半導體業」。

另外，松崗由其他調整為「資訊服務業」。（編輯：張均懋）1140521