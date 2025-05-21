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全體證券商前4月賺149.5億元 年減逾5成

2025/5/21 19:05
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（中央社記者曾仁凱台北21日電）今年台股波動加大，根據證交所統計，全體證券商前4月稅後純益新台幣149.5億元，與去年同期大賺333.05億元相比，縮水183.55億元或55.11%。

其中，今年前4月證券商經紀業務因大盤總成交值減少，獲利272.33億元，年減3.05%；自營業務淨損26.87億元，與去年同期獲利110.24億元相較，由盈轉虧；承銷業務淨利8.44億元，較去年同期衰退7成。

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美國4月宣布對等關稅造成台股大地震，不過全體證券商4月其他項目虧損7.66億元，比起3月虧損30.43億元，大幅收斂22.77億元，帶動4月整體稅後純益達12.64億元，比3月大幅成長11.15倍。

證交所進一步分析，4月大盤總成交值約6.166兆元，較3月減少13.3%，使證券商的經紀手續費收入跟著衰退，全體證券商4月經紀業務獲利62.52億元，月減16.24%；自營業務虧損24.22億元，比3月虧損27.4億元減少3.18億元。承銷業務淨損6.25億元，比3月虧損3.97億元增加2.28億元。（編輯：林家嫻）1140521

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