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陳介宇「桌遊教養全攻略」 從遊戲中陪伴孩子長大

2025/5/21 16:11
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（中央社記者邱祖胤台北21日電）桌遊不只是打發時間的遊戲，更有助學童找到學習節奏與方向，「桌遊教養全攻略」作者陳介宇說，對於不同狀況的孩子、家長與老師，桌遊「陪伴」功能讓彼此找到喘息與思考空間。

陳介宇現為國立台北教育大學特殊教育學系副教授，曾以「臺灣老桌遊」一書喚起讀者對桌遊的關注。

陳介宇接受中央社記者訪問表示，近年桌遊在特殊教育教學現場被廣泛使用，有些老師向他反映，桌遊對社會技巧、語言溝通很有幫助，也有老師及家長質疑為什麼要玩桌遊，畢竟少有教科書或相關書籍支持。這促使他寫下「桌遊教養全攻略」一書，近期由聯經出版社出版。

陳介宇表示，他在許多教育界前輩與老師的鼓勵下，本著介紹「桌遊寓教於樂」的初心，希望能提供在教育領域上努力的家長、教師、治療師與專家們更完整且實用的知識，也希望能增添大眾在桌遊使用上的信心，讓更多孩子玩到有趣的桌遊，享受快樂的童年。

陳介宇為美國奧勒岡大學特殊教育與臨床科學系博士，以筆名「魚寶」在網路發表許多桌遊相關文章，他在大學開設「遊戲介入」等相關課程，指導多名研究生從事桌遊教學研究，著有「臺灣老桌遊」一書，並曾發表10餘篇學術論文於SSCI期刊中。

有趣的是，4年前陳介宇太太陳芝婷合著「臺灣老桌遊」一書，喚起許多人的童年記憶，也帶動民眾對大富翁、軍棋等老桌遊的關注。陳介宇說，這回陳芝婷忙於教學工作，未能加入寫作陣容，但她本身工作經常接觸不同的學生，實務經驗相當可貴，書中多款遊戲的試用心得，就有太太的回饋。

陳介宇表示，小朋友的反應很直接，覺得無聊或不喜歡就不玩了，如果覺得很好玩，就有機會去磨練技巧，但他們並不會覺得這是學習，反而會不斷重複練習，這種用「好玩」包裝的練習，讓大人小孩都覺得有趣，而且能持久。

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書中提到的個案，他都會盡可能將老師處理的時間、孩子的情緒狀況、玩多久時間及次數記錄下來，「桌遊不是萬靈丹，但可以從遊戲的過程中進行評量及反思教學過程。」

陳介宇把這本書大膽定位為「桌遊特殊教育導論」，希望能回答教育人員和家長經常提出的問題，包括孩子該用什麼桌遊、如何進行教學、使用上有什麼技巧，以及使用的理由，期盼能對更多人有所幫助。（編輯：管中維）1140521

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