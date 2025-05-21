補助款刪減幅度逾1/4 基隆市府：舉債調度財務
2025/5/21 19:38
（中央社記者王朝鈺基隆21日電）受總預算刪減影響，基隆市政府今天表示，一般性補助款刪減24億餘元，幅度超過1/4，將依實際財政狀況，依法以舉債方式進行財務調度，確保市政建設與公共服務持續推動。
受到立法院刪減民國114年中央政府總預算影響，基隆市府透過新聞稿表示，原本中央核定基隆市114年度的一般性補助款為88億7851萬4000元，行政院昨天通知重新核定，刪減金額達24億2519萬1000元，約占全年一般性補助總額的27.3%，刪減幅度超過1/4。
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市府表示，面對此次刪減情形，將依實際財政狀況，依法以舉債方式進行財務調度，確保市政建設與公共服務持續推動，並將持續滾動檢視整體財務規劃，視需求適時採行其他可行措施，務求在審慎控管下維持市政正常運作，保障市民權益不受影響。
市府指出，市府一向秉持財政紀律、負責任治市原則，將在制度範圍內採取具體作為，確保施政不中斷、發展不延宕。（編輯：張銘坤）1140521
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