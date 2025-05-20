衛武營推全本華格納歌劇「羅恩格林」 台灣首演

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）衛武營國家藝術文化中心自2015年營運推動小組成立以來，持續推出歌劇至今10年，將推出第16齣作品華格納歌劇「羅恩格林」，以4.5小時全本展現歌劇作為「整體藝術」的極致魅力。

衛武營今天發布新聞稿表示，華格納歌劇「羅恩格林」是衛武營繼「杜蘭朵」之後，再度與德國萊茵歌劇院攜手共製的旗艦級作品。這次演出以全新視角詮釋經典，將聖杯騎士的傳說與現代金融企業交織，讓觀眾在4.5小時三幕全本的篇章裡，看見人性在愛情、信任、權力及欲望間的掙扎與選擇。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「羅恩格林」的音樂、劇本、文字及舞台設計都是華格納創作，以達作品中音樂與劇情的高度統一性及連貫性；劇中角色的情緒也可以在音樂旋律中展現，也可隱藏主導動機，利用特定旋律暗示劇情中的某些人事物。

簡文彬表示，「羅恩格林」是衛武營製作最長的歌劇作品，也將是聆賞感受聲勢最浩大的製作，除了配置大型管弦樂團外，還有超過百人的合唱團編制，最特別的是「第三幕」還會有12支小號在觀眾席演奏，更添震撼。

簡文彬說，10年前衛武營和德國萊茵歌劇院共製普契尼歌劇「杜蘭朵」時，主創團隊包含導演、舞台設計、服裝設計和新媒體設計都由台灣劇場人才擔任，在德國萊茵歌劇院杜伊斯堡首演時大獲好評。

至今衛武營已製作15齣歌劇作品，累積觀賞人次超過10萬，集結台前幕後超過4000名專業人才參與製作。

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衛武營也將在歌劇院東、西兩側櫥窗將舉辦「衛武營歌劇10年回顧展」，藉由10年來共16齣歌劇作品的靜態呈現。

華格納歌劇「羅恩格林」將於9月4日到7日演出，地點在衛武營歌劇院。（編輯：陳清芳）1140520