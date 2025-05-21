越南水泥低價衝擊 台泥籲落實反傾銷保護機制

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（中央社記者何秀玲台北21日）財政部關務署今天證實越南進口卜特蘭水泥有傾銷事實，最快7月公告是否課反傾銷稅。台泥今天呼籲經濟部應儘速完成產業損害最終確認，使財政部能依法盡快開徵，確實落實反傾銷保護機制，維護本地勞工權益，促使國內外產業能在公平的碳成本基礎上競爭。

台泥今天指出，以越南水泥為例，依關務署資料顯示，到岸價約新台幣2300元上下，比國內水泥廠目前每噸約3000元的價格明顯偏低，因此在台灣營建市場占比節節上升，包括越南水泥在內的東南亞地區水泥，2024年已占全台市場26%，其中，越南水泥因為價格最便宜，占比高達45%。

台泥表示，今年國內房地產景氣趨緩，加上本地水泥業者必須開始支付碳費，業界本已預期低價的越南水泥市占將會進一步提升，威脅到數千名勞工的就業與生計；且水泥是國內基礎建設與國防工業的重要物資，台泥呼籲政府應強化防禦性機制，維護在地生產與供應鏈穩定。

台泥強調，反傾銷稅是當前必要措施，即便課徵反傾銷稅最高到23.2%，產業中長期仍面臨碳成本不對等的競爭壓力。台灣已於2024年起實施碳費制度，而越南至2029年前水泥業仍無須負擔碳成本；為防止碳洩漏與產業空洞化，政府應加速規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），建立公平且具韌性的競爭環境，協助國內產業能穩健綠色轉型。

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嘉泥董事長、台灣區水泥公會理事長張剛綸上週也曾對水泥傾銷表示看法。他說，如果不斷讓低價水泥傾銷進來台灣，「那是守不住的，因為（進口）價錢每公噸比台廠便宜（新台幣）600塊。」他說，這已經造成國內水泥業者生存困難，未來政府將對台灣水泥廠商課徵碳費，與低價水泥的價差可能會再拉高。

他說，現在台灣水泥進口量已到3成，如果以後全靠進口，一旦因為地緣政治風險的關係而不能進口水泥，這將造成很嚴重的民生問題，應該將國內水泥產業視為國防工業。（編輯：張均懋）1140521